Hráči už se kupují jako na Heurece, tvrdí Dobiáš, otec datové analýzy Slavie

„Ale stejně důležitý je i charakter. V Brightonu měli na zdi napsáno: Žádná hovada!“ líčí Dobiáš. „Až zpětně jsem se dozvěděl, že se Slavií jsme byli první ve střední Evropě s datovou analytikou.“
Dobiáš si to přes Pardubice namířil do druholigového ústeckého Viagemu, kde ho v zimě jmenovali ředitelem sportovního úseku. Data jsou jeho vášní i doménou. „Obecná úspěšnost v přestupech je 50 procent, náš proces ji má historicky výrazně vyšší,“ tvrdí, ale cifru neprozradí. Přestupů zařídil stovku, jeho bývalá firma stojí třeba za rozletem nynější milionové hvězdy Nikoly Krstoviče, hráče italské Atalanty Bergamo.
Máte se Slavií titul?
Byl jsem tam jako datový analytik mezi lety 2015 až 2020. Takže jestli se tituly počítají i pro nosiče vody někde vzadu, tak ano.
Jak jste se tedy do Edenu dostal?
Když Slavii koupilo CEFC, klub jsem oslovil. Bylo to postavené na příběhu z Moneyballu: z desátého místa budete hodně nakupovat, budete se snažit klub vylepšit a já vám s tím můžu pomoct díky matematice a datům. První podepsaný hráč byl Ngadeu. A díky tomu vznikla spolupráce. Až zpětně jsem se dozvěděl, že jsme byli jedni z úplně prvních v Evropě a ve větších klubech to vlastně moc nefungovalo.
Lidský faktor je nejtěžší součást přestupu. A bohužel se zároveň nejhůře predikuje. Nevíme, co se stane, když přestěhujeme dvacetiletého kluka z Litvy do Česka.