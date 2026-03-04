Hráči už se kupují jako na Heurece, tvrdí Dobiáš, otec datové analýzy Slavie

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK Hanácká Slavia Kroměříž. Jakub Dobiáš, výkonný ředitel sportovního úseku Viagemu. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  12:00
Když před víc než dekádou zaťukal jako fanoušek na dveře ligové Slavie, že by ji chtěl pozvednout pomocí datové analýzy stávajících hráčů i posil, možná ho považovali tak trochu za mimozemšťana. Anebo za programátora jako trenér Dušan Uhrin mladší. Až když Jakub Dobiáš objevil kamerunský poklad Ngadeua, přesvědčil sešívané, že v číslech je budoucnost fotbalového skautingu.

„Ale stejně důležitý je i charakter. V Brightonu měli na zdi napsáno: Žádná hovada!“ líčí Dobiáš. „Až zpětně jsem se dozvěděl, že se Slavií jsme byli první ve střední Evropě s datovou analytikou.“

Dobiáš si to přes Pardubice namířil do druholigového ústeckého Viagemu, kde ho v zimě jmenovali ředitelem sportovního úseku. Data jsou jeho vášní i doménou. „Obecná úspěšnost v přestupech je 50 procent, náš proces ji má historicky výrazně vyšší,“ tvrdí, ale cifru neprozradí. Přestupů zařídil stovku, jeho bývalá firma stojí třeba za rozletem nynější milionové hvězdy Nikoly Krstoviče, hráče italské Atalanty Bergamo.

Máte se Slavií titul?
Byl jsem tam jako datový analytik mezi lety 2015 až 2020. Takže jestli se tituly počítají i pro nosiče vody někde vzadu, tak ano.

Jak jste se tedy do Edenu dostal?
Když Slavii koupilo CEFC, klub jsem oslovil. Bylo to postavené na příběhu z Moneyballu: z desátého místa budete hodně nakupovat, budete se snažit klub vylepšit a já vám s tím můžu pomoct díky matematice a datům. První podepsaný hráč byl Ngadeu. A díky tomu vznikla spolupráce. Až zpětně jsem se dozvěděl, že jsme byli jedni z úplně prvních v Evropě a ve větších klubech to vlastně moc nefungovalo.

Lidský faktor je nejtěžší součást přestupu. A bohužel se zároveň nejhůře predikuje. Nevíme, co se stane, když přestěhujeme dvacetiletého kluka z Litvy do Česka.

25. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los

SK Slavia Praha - AC Sparta Praha

8. 3. • 18:30 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Hráči už se kupují jako na Heurece, tvrdí Dobiáš, otec datové analýzy Slavie

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Když před víc než dekádou zaťukal jako fanoušek na dveře ligové Slavie, že by ji chtěl pozvednout pomocí datové analýzy stávajících hráčů i posil, možná ho považovali tak trochu za mimozemšťana....

4. března 2026

OBRAZEM: Takhle slaví Sigma! Legrace s rohovým praporkem, zpíval i Hapal

Stoper Olomouce Abdoulaye Sylla slaví postup do osmifinále Konferenční ligy.

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden zvládla projít přes předkolo play off Konferenční ligy, když uspěla na hřišti Lausanne. Po dlouhých 34 letech tak okusí...

4. března 2026  11:06

Smutná večerní linka do Prahy. Jak Sparta a Slavia otevřely cestu k poháru

Jan Kuchta v bolestivé pozici během čtvrtfinále MOL Cupu s Mladou Boleslaví.

V srpnu 2022 dorazil do Edenu z estonského Paide jako další z nadějí pro budoucnost. „Hodně jsme ho sledovali. Přestup byl ekonomicky výhodný a my si vyhodnotili, že by pro nás jednou mohl být...

4. března 2026  9:30

Vypadnout jsme si zasloužili. Předvedli jsme špatný výkon, hlesl Priske v Boleslavi

Sparťanský trenér Brian Priske po vyřazení z domácího poháru s Mladou Boleslaví.

Nekličkoval a vinu rovnou hledal u sebe. „Nebyli jsme dostatečně kvalitní a soupeř byl tentokrát lepší než my. Nejen v devadesáti minutách, ale i v prodloužení a poté v penaltách. Postup si Mladá...

4. března 2026

Senzace v Anglii. Krejčí se vrátil do sestavy a poslední Wolves porazili Liverpool

Hráči Wolverhamptonu slaví vítězný gól proti favorizovanému Liverpoolu.

Poté, co si odpykal trest za vyloučení, se český obránce Ladislav Krejčí vrátil zpátky do sestavy fotbalistů Wolverhamptonu. Poslední celek Premier League se v úterý postaral o pořádné překvapení. Ve...

3. března 2026  20:20,  aktualizováno  23:36

Výhra o tři góly nestačila. Barcelona končí v semifinále poháru, dál jde Atlético

Ani výhra 3:0 nestačila. Barcelona končí v semifinále španělského poháru.

Fotbalisté Atlétika Madrid v odvetném zápase semifinále Španělského poháru podlehli v úterý večer na hřišti Barcelony 0:3, přesto po vítězství 4:0 v úvodním duelu postoupili do finále. Svěřenci...

3. března 2026  23:26

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

3. března 2026  22:45

Trávník v Jablonci ovlivnil i penalty. Byl šílený, ale pro oba stejný, shodli se slávisté

Útočník Jablonce Singhateh v přetlačované s kapitánem Slavie Vlčkem.

Je to podobná situace jako před rokem. V lize jsou suverénní, ale v poháru vypadli už ve čtvrtfinále. „Celková nespokojenost z naší strany určitě je, hlavně z některých výkonů, nechci být konkrétní....

3. března 2026  22:13

Ronaldo si poranil stehenní sval, portugalští fanoušci by měli být v klidu

Portugalský fenomén Cristiano Ronaldo nastupuje k zápasu v dresu...

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo má poraněný stehenní sval. Podle médií portugalského útočníka saúdského celku an-Nasr čeká až měsíc dlouhá pauza. Jeho start na mistrovství světa však v ohrožení...

3. března 2026  21:56

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

3. března 2026  16:04,  aktualizováno  20:48

Fotbalistky začaly boj o postup na MS remízou s Walesem, o výhru přišly v závěru

Aneta Pochmanová podstupuje souboj o míč proti Walesu.

Výhra byla proklatě blízko. České fotbalistky ale nakonec zahájily kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii remízou s Walesem 2:2. V Uherském Hradišti před více než dvěma tisícovkami...

3. března 2026  20:38

Brazilci přišli o oporu. Na MS jim bude chybět zraněný Rodrygo z Realu Madrid

Rodrygo rozhazuje rukama směrem k rozhodčím.

Útočník Realu Madrid Rodrygo si v pondělním utkání španělské fotbalové ligy s Getafe přetrhl přední zkřížený vaz v pravém kolenu a má prasklý meniskus. „Bílý balet“ to oznámil na svém webu....

3. března 2026  17:12

