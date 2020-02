Novinky v tréninku jsme vzali za své, potvrdil plzeňský stoper Brabec

„Důležité je, abychom formu ze Španělska potvrdili v domácí soutěži,“ připomněl výsledkově vydařené soustředění.



Jak jste zvládli úterní trénink ve vichřici?

No užili jsme si to, ale naštěstí jenom chvilku. Uvidíme, jaké podmínky přinese neděle a první kolo, ale už se všichni těšíme.

Zvykli jste si na novinky, se kterými realizační tým přišel?

Sám jsem byl příjemně překvapený, jak jsme si vše vzali za své. Změn bylo dost, ale reakce kabiny byla skvělá a věřím, že každým dnem a týdnem to bude ještě lepší a lepší.

Fotbalové přípravy prvoligových týmů v zimě 2020

Můžete prozradit, co konkrétního vás potěšilo?

Mám rád jídlo, takže společné snídaně. Nasnídám se ráno v Praze, přijedu do Plzně a dám si ještě jednu!

Cítil jste, že přípravnou fázi všichni odjezdili na maximum?

Znát to bylo i z toho pohledu, že jsme měli víceméně dvě jedenáctky, přišel nový trenér a každý startoval na stejné čáře. Všichni se chtěli ukázat, o to větší náboj měly i tréninky.

V lize máte na první příčku už velkou ztrátu. Berete teď jako svého největšího konkurenta Spartu?

Abych řekl pravdu, tak nad tímhle nepřemýšlím. Pořád tak nějak tajně doufám, že se zkusíme ještě poprat o titul, i když tohle je spíš o Slavii. Nemáme to ve svých rukách. Sparta podle mě pro nás bude spíš větším konkurentem v poháru. Snažím se radši koukat o patro výš než na soupeře za námi. Uvidíme, o jakou příčku budeme nakonec bojovat.

Zimní přestupy a hostování v prvoligových týmech

Sparťany jste si mohl obhlédnout během cesty do Španělska i zpátky...

Letěli jsme společně, potkal jsem hodně kamarádů a pokecali jsme. Jejich hru jsem ale příliš nesledoval, na to bude ještě čas.

Viktoria se bude muset vyrovnat se ztrátou Michaela Krmenčíka. Co jste mu před odchodem do Brugg řekl?

Popřál jsem mu hodně štěstí. Mám tam bývalého trenéra i pár spoluhráčů, takže jsem mu nějaké reference samozřejmě dal. Doufám, že jeho zastoupení nebude tak těžké, hráčů tady máme dost. Otevře se prostor pro fotbalisty, kteří na podzim třeba tolik nenastupovali.

Bude mu belgická liga sedět?

Zatím se zdá, že jo. Už párkrát nastoupil a měl dávat i gól, kdyby mu to spoluhráč na lajně neukradl. Je to silovější a rychlejší soutěž, to on v sobě má. Proti Bruggám všichni brání, takže je to zavřené. Věřím, že on se ve vápně dokáže utrhnout a vytvořit si dost příležitostí ke skórování tak, aby uspěl.