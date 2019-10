Teď už musíme fandit soupeřům Slavie, uvědomuje si plzeňský kapitán

„Prohráli jsme 0:1, nedali jsme gól, oni jo.“

Takto stručně si Jakub Brabec poradil s úvodní otázkou tiskové konference, když byl požádán o zhodnocení utkání.

U krátkého povzdechu však nakonec nezůstalo. Kapitán Viktorie byl u klíčových momentů zápasu, takže měl o čem mluvit.

V nastaveném čase prvního poločasu se marně snažil ubránit útočnou akci slávistů. Součkovu hlavičku plzeňský brankář Hruška jen vyrazil, ale v pádu se po míči sápal, aby situaci sám zachránil.

„Chtěl jsem míč urvat za každou cenu, ale jen jsem ho vykopl gólmanovi z rukou,“ vyčítal si Brabec. „Nějak to tam pak skákalo, Hušbauer byl nejrychlejší a dal gól.“

Zápas se zlomil v závěru první půle, do níž mnohem lépe vstoupili Plzeňští. „Chtěli jsme využít sílu, kterou v domácích zápasech máme. Podařilo se nám zatlačit Slavii podobně jako v minulém utkání Ostravu. Bohužel ani jednou se nám nepovedlo, aby to vyústilo v gól. Je to škoda, protože šance na to, abychom šli do vedení, jsme měli.“

Asi nejblíž k vyrovnání měl ve druhém poločase právě Brabec, který se ocitl v koncovce vydařené přímočaré akce. Po Hejdově pasu a Kayambově přihrávce zblízka zakončoval do odkryté branky, jenže Frydrych ho stačil zablokovat.

„Frýďa nosí maskáčové kopačky, a tak si ho Brabec možná vůbec nevšiml,“ vtipkoval po utkání slávista Ondřej Kúdela. „Moc mě to mrzí,“ vyčítal si Brabec. „Snažil jsem se zakončit z voleje, ale on mi tam dal nohu a vykopl to. Škoda, mohlo být vyrovnáno.“

Vítězstvím Slavia odskočila už na rozdíl devíti bodů a její nahánění v boji o titul bude pro Plzeň hodně složité. „Neuhráli jsme si to sami ve vzájemném utkání, a tak musíme doufat, že ostatní týmy už začnou proti Slavii proměňovat penalty v poslední minutách,“ připomněl Brabec podzimní duely, v nichž Olomouc a Mladá Boleslav zahodily v 90. minutách pokutové kopy. „Hlavně se musíme soustředit sami na sebe, ale budeme také fandit soupeřům Slavie.“