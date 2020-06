Rychlý sled zápasů mě baví, užívá si plzeňský Brabec termínovou divočinu

Plzeň vs. Zlín Online reportáž ve středu od 18 hodin

Užíváte si našlapaný zápasový program po ligovém restartu?

Moc mě to baví. Určitě tomu přidává fakt, že se nám teď daří. Jsem rád, že se hraje v rychlém sledu a není mezi zápasy takový prostor. Jedeme, valíme to tam a doufám, že se nám bude takhle dařit i dál.

Stále věříte, že ještě můžete potrápit Slavii v boji o celkové prvenství?

Pořád se na to koukám stejně jako před restartem. Musíme se soustředit na každé utkání. Na Slavii se nám bohužel vyhrát nepodařilo, nejlepší reakcí by bylo zvítězit teď doma se Zlínem.

Což je soupeř, kterému jde také o hodně...

Hraje o záchranu a los nemá v závěru zrovna úplně jednoduchý. Nebude to lehké, takové zápasy v lize ani nejsou. Věřím ale, že se nám podaří navázat na minulé domácí utkání proti Mladé Boleslavi a vyhrajeme.

Ve stoperské dvojici vám bude tentokrát chybět distancovaný Lukáš Hejda.

Myslím, že to není vůbec žádný problém. Kádr máme dostatečně široký, je nás tu pět stoperů a všichni jsme připravení nastoupit.

Osobně máte vůbec nejvíc přihrávek ze všech hráčů ligy. Čím to?

Hrajeme kombinační fotbal, snažíme se dominovat a já odehrál zápasů dost, takže se to nasčítá. Tím, že hrajeme odzadu, mám balonů hodně. Hráči kolem mě mi to ulehčují, nabízí se a mám si to s kým ťuknout. Jen to otáčím, posouvám dál. Hrát s míčem mě baví.