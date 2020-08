Velcí kamarádi v lize proti sobě. Na Krejčího se těším, říká plzeňský Brabec

„Jsme spolu v kontaktu dlouhodobě. Ale že bych kvůli tomu nějak víc sledoval, jak Sparta posiluje, či neposiluje, to zase ne. Soustředíme se především sami na sebe. A jedním jsem si jistý – my do nové sezony dáme všechno a chceme bojovat o nejvyšší příčky,“ hlásí osmadvacetiletý Brabec.

Pro trenéra Guľu je reprezentační bek základním pilířem plzeňské defenzivy, která v přípravě šlapala výtečně. Ve čtyřech zápasech neinkasovala, tuhle pevnost si chtějí Brabec a spol. přenést i do ligy.

„V tenhle okamžik jsme všichni hlavně rádi, že můžeme hrát. Bohužel jsou zároveň daná omezení, kolik lidí se na stadion vejde. Ale když se začínalo po koronavirové pauze, bylo tam úplně prázdno. Je dobře, že alespoň část našich fanoušků teď může přijít a atmosféra bude určitě lepší,“ míní Brabec.

Plzeň - Opava Sledujte v pátek od 18.00 hodin online.

Do sezony jde Viktoria s kompletní novou výbavou od italské firmy Macron. Týká se to i míčů. Je to možná paradox, že liga nemá jednotný balon, každý klub používá jiný. „Myslím, že brankáři by si k tomu řekli své,“ pousmál se plzeňský obránce. „Já v tom ale vnímám další malou výhodu domácího prostředí. Máme své míče, s vybavením jsme celkově maximálně spokojení. Je vidět, že se jedná o světovou značku, která je i v Itálii používaná. A zrovna Láďa Krejčí tyhle míče používal v Boloni.“

Pokud se v pátek odehraje zápas s Opavou, čeká Plzeň hned ve středu bitva v nizozemském Alkmaaru v předkole Ligy mistrů. „Jednoznačně všichni od začátku přípravy máme v hlavě, že nás tenhle zápas čeká. A je náš velký sen a cíl v Evropě uspět,“ prohlašuje Brabec.

Splní se to?