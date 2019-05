Stoper Brabec a jeho výzvy: Druhé místo i místo v Plzni

„Pořád řešíme, zda jeho opci využijeme, či nikoliv. A těžko bychom se rozhodovali, kdyby seděl na lavičce,“ vysvětloval plzeňský kouč Pavel Vrba Brabcovo nasazení v nedělním šlágru na Slavii. „A myslím, že Kuba ten zápas zvládl velice dobře,“ doplnil trenér Viktorie.

Plzeň - Sparta Sledujte od 17.30 online.

Dnes Brabce, bývalého hráče Sparty, čeká v plzeňském dresu právě souboj s mateřským klubem. „Pro mě to bude pikantní souboj, ještě jsem snad proti Spartě nikdy nehrál. Takže já se těším moc, mohl by to být hezký zápas, zajímavý pro diváky,“ přeje si Brabec.

Jakube, bude to pro vás hodně speciální zápas?

Bude to hodně zajímavé. Nejen pro mě, ale pro celou moji rodinu.

Sparta nedávno vyměnila trenéra, daří se jí. Co si myslíte, že můžete od soupeře čekat?

Oni potvrzují kvalitu hlavně doma, ale už po té změně na trenérském postu zvládli i těžké utkání v Opavě, kde jsme se my také přesvědčili, že to tam není vůbec snadné. Ani nás tedy nečeká se Spartou nic jednoduchého.

Soupeř má zvlášť v ofenzivě hodně kvalitních hráčů. Na koho si bude potřeba dát zvlášť pozor?

Oni mají zajímavá křídla. A uvidíme, jestli na hrotu nastoupí mladý Drchal nebo Tetteh, oba mají svoji kvalitu. Ale tu máme i my, musíme se připravit, abychom ten zápas zvládli.

Po nedělní porážce na Slavii už se obhajoba titulu hodně vzdálila. Jak vidíte situaci vy?

Musíme pořád věřit, bojovat do posledního zápasu, až do úplného konce. Navíc musíme potvrdit druhé místo před Spartou. A nejlepší by bylo dát to najevo už ve vzájemném zápase.