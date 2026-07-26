Devadesátková euforie ožila. Brno prožívá fotbalovou mánii. Na jak dlouho?

Všimli jste si, co se dělo, když v sobotu večer Zbrojovka při návratu do ligy hostila Spartu a pět minut po pauze dostala gól na 1:1?
Z narvaných tribun se ozývalo hromové: Bo-by! Bo-by! Bo-by!
Jako by fanoušci vycítili, že se v kritické chvíli hodí vzývat duch doby, kdy Brno zachvátila fotbalová mánie. Může se teď vrátit? Pokud to takhle půjde dál, proč ne!
Vyprodat do posledního místečka nehezký stadion na Srbské, kde se hráči a fanoušci ani po pětadvaceti letech necítí doma? To berte jako důkaz, že Brno vážně pohltilo fotbalové šílenství.