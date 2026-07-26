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Devadesátková euforie ožila. Brno prožívá fotbalovou mánii. Na jak dlouho?

David Čermák
Jiří Černý
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  18:30

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Choreo brněnských fanoušků v utkání proti pražské Spartě. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Už jen málokdo si vzpomene, že když hrával hokej za Kometu, říkalo se mu Glen. Po kariéře se na něj bůhvíproč nalepila jiná přezdívka. Boby. Podle ní pak Lubomír Hrstka coby majitel nechal přejmenovat brněnský klub. Taky hned vedle stadionu Za Lužánkami postavil hotel Boby i Bobycentrum, kulturní symbol devadesátkového Brna. Ta doba je dávno pryč, ale její závan je teď cítit víc než kdy dřív.

Všimli jste si, co se dělo, když v sobotu večer Zbrojovka při návratu do ligy hostila Spartu a pět minut po pauze dostala gól na 1:1?

Z narvaných tribun se ozývalo hromové: Bo-by! Bo-by! Bo-by!

Jako by fanoušci vycítili, že se v kritické chvíli hodí vzývat duch doby, kdy Brno zachvátila fotbalová mánie. Může se teď vrátit? Pokud to takhle půjde dál, proč ne!

Vyprodat do posledního místečka nehezký stadion na Srbské, kde se hráči a fanoušci ani po pětadvaceti letech necítí doma? To berte jako důkaz, že Brno vážně pohltilo fotbalové šílenství.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
4. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
5. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0:0 0
7. FK JablonecJablonec 0 0 0 0 0:0 0
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0:0 0
9. FK PardubicePardubice 0 0 0 0 0:0 0
10. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
11. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
12. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
14. AC Sparta PrahaSparta 1 0 0 1 1:3 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. 1. FC SlováckoSlovácko 1 0 0 1 1:5 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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