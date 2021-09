Třetina všech gólů Sparty nese Peškův podpis. Ale sólo mrzí, litoval

Dal svůj čtvrtý ligový gól od letního přestupu z Liberce. Momentálně nikdo lepší v týmu není.

K tomu ještě v červenci rozhodl nejdůležitější souboj sezony z pohledu klubu, dal postupovou branku ve druhém předkole Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň, což Spartě zajistilo účast v pohárech pro celý podzim.

V domácí soutěži má celkově podíl na osmi gólech ze čtyřiadvaceti, čili na třetině všech branek mužstva.



Dva góly proti Hradci, jeden v Liberci, asistence s Karvinou.

Bilanci si hodně vylepšil v sobotu, ve Zlíně byl klíčovým mužem, pro obránce těžko zastavitelný. K tomu dobře zahrával standardní situace.

„Pomohlo nám, že jsme dali brzy gól. Sice domácí vyrovnali, ale z další standardky jsme my dali další a zase to nakopli,“ řekl Pešek.

Kouč Pavel Vrba o Jakubu Peškovi „Když se podíváte do historie, tak přesně takovými výkony nás zaujal v Liberci. Doufáme, že takhle bude pokračovat a my budeme spokojení.“

Po dvou asistencích v prvním poločase dal v úvodu druhé půle krásný gól. Míč mu po přihrávce Hložka sice skočil o drn, zpracování neměl zrovna ideální, ale v zakončení si šikovně poradil, vybíhajícího brankáře Rakovana přehodil.

„Chtěl jsem to tak, první myšlenka byla, že zkusím lob,“ tvrdil.

Podobně se snažil dohrát rychlý brejk v prvním poločase, kdy běžel s Haraslínem na jediného zlínského obránce. Ale to mu ještě nevyšlo. Čas pro přihrávku nejdřív prohrával, pak se prostor zavřel. Tak zkusil lob, ale trefil Rakovana.

A přehodit brankáře chtěl také při sólu v závěru, ale pak si zakončení rozmyslel a udělal kličku.

„Měl jsem v hlavě, že to zase zkusím přes něj, ale byl jsem ve sprintu, tak jsem si to dal kolem brankáře. Už jsem viděl míč v síti, ale on tam ještě dosáhl rukou. Asi neusnu, ta šance mě hodně mrzí,“ prohlásil.



Spartě to nevadilo, vyhrála 5:2.

„Hektické utkání, jsme rádi, že jsme vyhráli. Víme, že ve Zlíně se hraje těžko. Už s Libercem jsem tu pár zápasů zažil a nikdy to nebylo příjemné. O to víc nás těší, jak jsme to dnes zvládli.“



Zdá se, že Peškova forma roste. Pro Spartu dobře, ve čtvrtek ji čeká souboj v Evropské lize proti Rangers, v neděli pak derby se Slavií.