Jak se mění Slavia: nebezpečná je pořád, ale chybí jí góly. Projeví se ztráta Chorého?

„Zvyšují se nám sice statistiky držení míče, ofenzivní vstupy do šestnáctky, doteky, ale zápasy se rozhodují ve vápně, kde nedonutíme soupeře nekomfortně odvracet míče,“ přemítal Trpišovský po remíze 1:1 s Mladou Boleslaví.
„Chybí také góly ze standardek, což je opět navázané na chybějící centimetry. Navíc nám vůbec nehraje pravá strana, máme ji nejslabší za poslední dobu,“ zdůraznil.
Z čehož vyplývají tři jednoduchá tvrzení:
- nejslabší pravá strana,
- chybějící tlak ve vápně i druhé míče
- a že góly ze standardek nepadají kvůli výšce.
Je důležité zdůraznit, že Slavia šance má. Tvoří druhé nejnebezpečnější za posledních pět sezon, gólů ale nasbírala zhruba o čtyři méně, než by odpovídalo (2,08 xG bez penalt proti 1,75 gólu bez penalt na 90 minut). Kde se ztrácejí?