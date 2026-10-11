Sigmu učí hrát jako Barcelona. Fotbalisti musí mít volnost, tvrdí portugalský kouč

Působil v Barceloně, Atlétiku Madrid, AC Milán či Herthě Berlín. Slavnému trenéru Marcelu Bielsovi dělal asistenta v Leeds United. A teď rodák z portugalského přímořského města Guimarães cepuje hráče olomoucké Sigmy.
Už po pár zápasech si můžete všimnout, jak se Olomouc mění. Může za to z velké části právě Monroy, jenž má na starost ofenzivní složku hry. Hanáci jsou rázem druhým nejlepším týmem v lize z hlediska počtu přihrávek na zápas. Před rokem těžko představitelná věc.
Jestli si portugalský kouč na něčem zakládá, je to určitě preciznost.
Když přicházím na rozhovor, v útrobách Androva stadionu ho vyruším při individuálním videotréninku. Záložníkovi Baráthovi s laserovým ukazovátkem vysvětluje, jak může zlepšit postavení a reakci v okamžiku, kdy tým ztratí míč. „Ještě chvilku to potrvá, nevadí?“ prohodí velmi dobrou angličtinou s jihoevropským akcentem.
Vůbec ne!
Na některá povídání si holt vyplatí počkat…
Nechci být jako Mourinho a hlásat, že jdeme vyhrát ligu. Ale souhlasím s ním v jednom: Může trvat klidně několik měsíců nebo let, než tým naučíte hrát přesně tak, jak chcete.