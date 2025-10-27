Právě on běžel v samém závěru na brankáře úřadujícího šampiona Markoviče a sudí Starý po kontaktu obou aktérů ukázal na penaltový puntík. Jenže videoasistent si jej zavolal k přezkumu a místo pokutového kopu viděl Šíp žlutou kartu za nafilmovaný pád přes brankářovy natažené ruce.
Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval
„Neudělal bych nic jinak. V té rychlosti, v jaké jsem byl, si nedovedu představit udělat o krok víc – jak mi bylo řečeno, že jsem padal o krok dřív. Kdybych jej udělal, dostal bych červenou za šlápnutí na Markoviče a hlavně bych ho asi totálně zdeformoval. Na hřišti jsem byl naprosto přesvědčený, že to byla absolutně jasná penalta. Pan rozhodčí byl jiného názoru, tak to asi tak bylo,“ povzdechl si olomoucký rychlonožka. „Než došlo ke kontaktu, zalamoval nohy a zveličil samotnou srážku,“ vysvětlil pro televizi Oneplay sudí Dominik Starý.
Na výhru byl jinak výkon Sigmy v ofenzivě málo. Hanáci byli nejprve příliš opatrní, poté nepřesní.
„Strašně těžko se nám prosazovalo, ale měli jsme tam dvě střely Kostadinova, respektive tečovanou ránu Hadaše. Pak už to byly jen pološance. Rozhodně to ukazuje na prostor ke zlepšení. Jestli chceme vyhrávat, tak musíme vyvolávat výrazně větší míru nebezpečí. Přikládám to ale síle soupeřů. Raków i Slavia jsou vynikající. Poláci dostali v pěti posledních zápasech dva góly, Slavia jich dostala v lize jen osm. Jsou to skvělé týmy, ale my musíme pracovat na své ofenzivě, abychom dokázali vyhrávat zápasy, a to ideálně alespoň dvoubrankovým rozdílem,“ přikyvoval trenér Tomáš Janotka na dotazy, zda mu nechybí větší ofenzivní síla.
Přitom herně se Sigma pražskému celku skoro vyrovnala, takticky taktéž. Deset vstřelených gólů ve třinácti zápasech je však obžalobou, při které je takřka zázrakem, že je Olomouc na pátém místě tabulky.
Nebudeme zalezlí, velí kouč
Defenzivně je naopak Janotkova parta vůbec nejlepší v lize, neboť dostala jen sedm branek. „Naše hra dozadu aktuálně zaručuje dostatečné množství bodů, což je základ všeho. A když dokážeme být lepší vepředu, tak pro nás bude výrazně jednodušší, aby zápasy nebyly tak na hraně, jak aktuálně jsou,“ tuší trenér větší potenciál.
Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu
Slavia se dostávala do šancí jen těžko, stejně jako Raków ve čtvrtek. A to i přes fakt, že Sigma dlouhodobě nehraje žádný „hanácký beton“, ale aktivně napadá rozehru. „Nebudeme zalezlí. Pokud hrajete proti takovým soupeřům z bloku, tak vás stejně prokombinují. Prioritou je tedy hned v zárodku rozbourat rozehru, aby jejich míče nebyly tak konstruktivní. Kolik akcí dnes zvládli udělat Zafeiris nebo Oscar? Minimum,“ pochvaloval si kouč Sigmy.
A to stejné jde říci i o ofenzivních klenotech Slavie. Jak Chorý, tak Kušej neměli v zápase příliš prostoru. „Celý podzim nás zdobí skvělá organizace hry, pevná defenziva, nasazení a důraz. A to se dnes proti takto vynikajícímu soupeři jen zvýraznilo. V obraně to byl takřka heroický výkon. Musíme si vážit bodu s mistrem,“ analyzoval Janotka.
Jeho tým má v podzimní části odehrané všechny duely s aktuálně vedoucí čtyřkou týmů s bilancí jedné výhry, nejčerstvější remízy a dvou proher, když při obou porážkách Sigma dohrávala v devíti. „Sparta hraje víc kombinačně, Slavia je naopak obrovsky přímočará. Jablonec čeká na příležitost. Plzeň v tehdejší formě byla nejhratelnější, ale hráčská kvalita se stejně ukáže. Top čtverka má tak kvalitní týmy, že hrát s nimi rovnocenné partie je pro nás skvělá vizitka,“ bilancuje Janotka.
Toho bude před dalším duelem proti Mladé Boleslavi a zejména před příštím zápasem Konferenční ligy proti arménskému Noahu zajímat stav krajního obránce Jiřího Slámy. Ten v neděli opouštěl trávník na nosítkách po nešťastném dopadu Mosese na jeho nohu. „V momentě, kdy jde hráči noha do písmene L, prohne se kotník a Sláma musí střídat, protože má fialovorudý kotník, došlo k vážnému zranění,“ dovolával se olomoucký trenér trestu.