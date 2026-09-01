Sedláček o jablonecké pohádce: Poháry jsou krásné, zkusíme překvapit i Brighton

Jablonec se probil do ligové fáze třetí evropské soutěže přes Rangers FC, jenže čtvrteční postupovou euforii zchladila nedělní porážka 0:2 v Teplicích, první v tomto ročníku nejvyšší české soutěže.
Tedy na místě, se kterým je rodák z Rumburku spjatý.
„V Teplicích jsem hrál pár let v mládeži, mám k nim vztah. Rád se sem vracím,“ přiznal hráč, který zkoušel štěstí v Nizozemsku. „Po návratu mě vrátily do českého fotbalu a mohl jsem se na Stínadlech ukázat.“
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Nehrajte jak Rangers! Teplice se zpevnily a vynulovaly Jablonec
V lázeňském městě strávil sezonu a půl, během podzimu 2025 se přesunul do Jablonce. A pomohl mu i sobě do pohárové Evropy.
„Těším se na všechna utkání Konferenční ligy. Už v předkolech jsem cítil, že jsou ty zápasy jiné,“ myslel dvojboje s Varaždinem, RFS Riga a Rangers FC. „Je krásné to prožívat a hrát.“ A ještě bude.
Jablonec hostí Brighton, Lugano a Iberii Tbilisi, cestovat musí do Freiburgu a na trávník Trabzonsporu a Rigy FC. „Myslím, že Brighton doma bude zápas, na který všichni čekáme. A budeme věřit, že uděláme nějaké velké překvapení,“ chce zaskočit soupeře z Anglie.
Sedmadvacetiletý záložník se nebojí, že převáží koncentrace na Evropu místo na ligu.
„Přepínání je těžké. Zvlášť když ve čtvrtek vyřadíte Rangers a za dva dny se máte vrátit do ligy. Určitě to v hlavách je,“ připustil bývalý mládežnický reprezentant. „Ale máme dost zkušených hráčů a kádr, abychom dokázali přepnout. Už před Teplicemi nám trenér Kozel říkal, že právě tyhle zápasy a body nás posouvají do Evropy. Takže je musíme zvládat všechny a je jedno, s kým hrajeme. Musíme tak být všichni naladění.“
Na Stínadlech to Jablonec nezvládl, jen jedna jeho střela mířila na branku. „Cítili jsme, že po vápno hrajeme relativně dobře, že jsme se tam dostávali přes strany nebo středem. Bohužel navzdory úspěšnému startu do sezony víme, že koncovka nás trošku trápí. Jedna střela na bránu na to, kolikrát jsme se dostali k vápnu, je málo,“ nezapíral záložník, který zvládl 120 minut proti Rangers i 90 v Teplicích.
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Kozel po první porážce: Přepínání mezi Evropou a ligou bude v hlavě těžké
„Když se vyhrává, regeneruje se líp, cítím se výborně. Zápasů je a bude hodně a musíme je zvládat,“ nevymlouvá se Sedláček. „Naopak musíme být dost vyspělí, abychom si poradili – třeba zklidnit tempo hry a přebrat otěže. Nemůžeme se o únavě bavit, kádr máme široký.“
A podle Sedláčka i silný. „Zápasy jako v Teplicích jsme zvládali dotáhnout aspoň do remízy. Zamrzí, že rozhodla standardka, ve kterých jsme docela silní. To je holt fotbal a po krásném čtvrtku jsme spadli, musíme to znovu nakopnout.“