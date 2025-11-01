Chance Liga 2025/2026

Probil se do české reprezentace a připsal si v ní premiérový start. V roli klíčového hráče sestavy bojuje s fotbalisty Jablonce o nejvyšší příčky v první lize. Nyní zažije krajní obránce či záložník Martin Cedidla další významný okamžik své kariéry. Poprvé nastoupí proti mateřskému Zlínu, kterým prošel od žáků až po mužské áčko.
V posledním utkání předminulé sezony první ligy nastoupil Martin Cedidla v dresu Zlína na hřišti v Jablonci a po prohře musel skousnout bolestný sestup. Následně do jabloneckého klubu přestoupil – a od svého příchodu až dosud v něm naopak zažívá nejlepší chvíle fotbalového života.

V sobotu ho čeká nevšední duel. V utkání 14. kola nejvyšší soutěže hostí Jablonec od 15:00 právě „jeho“ Zlín a čerstvý reprezentant tak poprvé vyrukuje proti svému mateřskému klubu.

Cedidla pomáhá Jablonci k vzestupu. Všechno si nad očekávání sedlo, těší ho

„Ještě speciálnější by bylo, kdyby se hrálo ve Zlíně, ale i tak to pro mě opravdu bude výjimečný zápas,“ přiznává Cedidla, jenž má v pouhých 23 letech na kontě už 185 prvoligových startů.

Věřil jste po vašem odchodu, že se Zlín hned po roce do první ligy vrátí?
Doufal jsem a bedlivě jsem to sledoval. Když byl čas, tak jsem se na většinu jeho zápasů díval, s klukama jsem byl pořád v kontaktu a třeba v repre pauzách jsem do Zlína i jel. Po půlce sezony jsem věřil v postup a nakonec to klaplo. Na úplně posledním domácím zápase s Artisem Brno, kdy už bylo první místo jasné, jsem byl osobně a s bývalými spoluhráči jsem si pak užil i oslavy. Pak jsem si hned po losu nové sezony zjišťoval, kdy na Zlín s Jabloncem narazíme.

Teď je zápas tady, měl jste v týdnu v hlavě, že se blíží čím dál víc?
Hned po naší úterní pohárové výhře nad Duklou jsem na zápas začal myslet, přece jen nastoupím proti klubu, ve kterém jsem vyrostl a prošel v něm přes všechny kategorie. Moc se těším na zlínské kluky, až se zase potkáme a zahraju si proti nim.

Jablonecký obránce Martin Cedidla v ochranné masce
Královéhradecký Václav Pilař (vlevo) a Martin Cedidla ze Zlína

Na koho nejvíce a na koho naopak jako na fotbalového protivníka na trávníku nejméně?
No, na všechny, kteří tam zůstali, protože jsou to opravdu moji dobří kamarádi. Nechci radši jmenovat, abych na někoho nezapomněl. A na koho se jako na soupeře netěším, to je jasné – na čaroděje Dostála v bráně. Ten má teď obrovskou fazonu, takže věřím, že mu jablonecké počasí nesedne.

Asi se nečekalo, že ke konci podzimní části půjde na stadionu Střelnice skoro o šlágr kola, protože hraje druhý tým tabulky se šestým. Co říkáte na překvapivě dobré výkony a bodový zisk zlínského nováčka?
To asi opravdu nikdo nečekal a asi ani od nás, že budeme takhle vysoko. Chtěli jsme před sezonou samozřejmě zase zkusit tu šestku a boj o evropské poháry, ale jde nám to až nad očekávání. A to samé v bleděmodrém platí o Zlínu. Má fakt velkou kvalitu, kterou potvrzuje hlavně ve venkovních zápasech, třeba v Plzni nebo na Slavii.

V těch utkáních s těžšími soupeři a navíc na jejich stadionech je paradoxně silnější než doma. Zlínští hrají takový soubojový fotbal, proti kterému se hraje těžko, a na to si vlastně všechny týmy stěžují. Jak se ale ukazuje, je to účinný styl, mně se prostě líbí, protože díky němu sbírají spoustu bodů a jsem rád za to, kde teď jsou. Proto si myslím, že zápas Jablonce a Zlína bude aktuálně příjemným zpestřením 14. kola.

Rok po sestupu v nároďáku. Žádný ostych, říká si Cedidla. V lize riskoval bez masky

Trenér Kozel vám hráčům slíbil za výhru v derby nad Libercem večeři, chystáte něco podobného pro kabinu?
Když Zlín porazíme, tak spolu s Vakhem Čanturišvilim a Laminem Jawem, kteří tam také hráli, určitě něco vymyslíme. Ještě nevím co, ale nějakou odměnu spoluhráči za tři body dostanou.

Zmínil jste, že se od Jablonce aktuální umístění v tabulce nečekalo, čím to tedy je, že vám to pořád bodově šlape stejně jako v minulé sezoně?
Když na začátku září odešli Kuba Martinec i Michal Beran, tak nás to přece jen zasáhlo a první dva tři zápasy jsme tu naši tvář trochu hledali. Pro nás je ale pořád důležité, že i když jsme v některých utkáních nehráli úplně dobře, tak jsme až na jednu výjimku bodovali.

Stále se můžeme opírat o výborné výkony gólmana, pevnou defenzivu a naše útočníky, kteří mají skvělou střeleckou formu. Už si to zase začíná sedat, noví kluci se postupně zapracovávají a je to pro ně docela složité, protože trenér Kozel je hodně náročný a míváme docela dost speciálních taktických pokynů, které je potřeba dodržovat. Myslím ale, že jsme zase na dobré cestě.

Samuel Šigut (vpravo) z Karviné se snaží zastavit přihrávku jabloneckého...
Slávistický útočník Mojmír Chytil hlavičkuje před Martinem Cedidlou z Jablonce.

Na tak dobré, že Jablonec od sobotního odpoledne do úterního večera dokonce vládl lize z prvního místa. Máte tu tabulku nějak výrazně vyvěšenou v kabině?
To ne, protože jsme věděli, že ještě bude hrát Sparta a že to asi nebude na celý týden. Pochopitelně jsme si to ale uvědomovali a lehce si to užívali. Myslím, že už to takhle jednou v sezoně bylo, ale tehdy jen na malou chvilku. Určitě bychom si to první místo chtěli zkusit do třetice všeho dobrého, ale na delší dobu (smích). Na druhou stranu samozřejmě víme, že liga ještě bude strašně dlouhá a naše top trojka je velice silná s kvalitními kádry. Udržet se v této ligové smetánce bude náročné, ale budeme o to bojovat.

Pokud jde o vás, do všech třinácti ligových zápasů v této sezoně jste nastoupil v základní sestavě, na hřišti působíte jako řízný, nesmlouvavý obránce, který neuhne, přesto máte na kontě jen jednu žlutou kartu z prvního kola proti Spartě...
... snažím se hrát tvrdě, to je pravda, ale určitě ne zákeřně. To je velký rozdíl. Proto se snažím držet na takové hraně tvrdosti, která je únosná a férová. Možná jsem měl takovou nálepku až moc tvrdého obránce z minulosti, kdy o mně těch článků bylo až dost, tehdy to byly dejme tomu zbytečné zkraty nebo nešťastné náhody.

Podle mě mám slušně nastavenou hlavu a rozhodně nechci nikoho zranit. O tom svědčí, že se mi teď ty žluté karty vyhýbají, a to mě těší, protože chci hrát všechny zápasy. Nechci mít stopku kvůli kartám, protože místo mě pak dostane šanci někdo jiný, bude se mu dařit a do základu už bych se třeba nemusel dostat, to je fotbal. Já se ale chci udržet na aktuálním vrcholu formy v kariéře, abych co nejvíc pomáhal Jablonci a zůstal v kádru reprezentace, což je pro mě asi jako pro každého splněný dětský sen.

14. kolo

Kompletní los

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
2. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
3. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 13 2 4 7 8:16 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
