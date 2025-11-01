ONLINE: Jablonec - Zlín 0:3, hosté dominují, po Bartošákovi se podruhé trefuje Kanu

Souboj dvou týmů, které jsou překvapením sezony. Jablonec sice před dvěma týdny prohrál v Olomouci a remizoval s Duklou, ale i díky nepřesvědčivým výsledkům obou pražských S se drží mezi nimi.
V týdnu přes Duklu postoupil do čtvrtfinále poháru a naposled v lize zvítězil v Liberci.
Zlín se jako nováček pohybuje v elitní šestce, před dvěma týdny dokonce bral bod na Slavii. V týdnu však s obhájcem titulu vypadl v osmifinále poháru.
6. S. Kanu, 40. , 40. L. Bartošák
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, D. Souček, F. Zorvan, M. Polidar - A. Alégué, L. Jawo, J. Chramosta
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, J. Kolář, M. Fukala - J. Didiba (34. T. Ulbrich), C. Nombil, M. Pišoja, M. Cupák, L. Bartošák - S. Kanu
R. Pantalon, M. Malenšek, J. Suchan, D. Puškáč, D. Štěpánek, A. Růsek, K. Mihelak, L. Penxa, N. Innocenti, S. Lavrinčík, R. Sedláček
T. Hellebrand, D. Machalík, J. Kalabiška, T. Poznar, A. Křapka, M. Koubek, S. Petruta, A. Lopes, Z. Načkebija, M. Knobloch, T. Ulbrich