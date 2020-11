Brno má šest nakažených fotbalistů. Už v pátek by mělo hrát v Jablonci

Kádr fotbalistů Zbrojovky Brno absolvoval testy naposled na přelomu září a října, kdy na něj musel povinně před ligovým zápasem s Karvinou. Duel se hrál v sobotu 3. října.

Následovala reprezentační přestávka a poté přerušení soutěže, kterou zastavily státní orgány kvůli obavám ze šíření koronaviru.

Když vláda konečně rozhodla o výjimce pro pořádání profesionálních soutěží, Zbrojovka ohlásila šest nakažených.

„Vždyť vidíte, jak to vypadá v celém světě, počet nakažených stále roste,“ prohlásil Machálek pro agenturu ČTK. Odhadl, že v jeho týmu nákazu prodělalo až patnáct hráčů.

Další a tentokrát povinný test by měl tým absolvovat ve středu a jeho výsledky by měly být směrodatné pro případný duel v Jablonci. Šest nakažených hráčů v tuto chvíli neznamená, že do karantény musí nutně celý tým.

„Během přestávky jsme poctivě trénovali, do procesu se vrátili někteří předcházející marodi, ale další zase ulehli,“ řekl Machálek.

„Měli jsme problémy jak covidového rázu, tak i rázu běžných zranění a nemocí. Hodně jsme zapracovali na tělesné připravenosti, udělali jsme kus práce, ale zase nám z toho šest lidí vypadlo. Je to nekončící problém a nezbývá nám nic jiného, než to respektovat a vypořádat se s tím,“ zdůraznil kouč posledního týmu tabulky.

V pátek by Zbrojovku mělo čekat úvodní utkání po přerušení soutěže v Jablonci.

Machálek ale zatím nemá zcela jasno, kdy tým na sever Čech odcestuje: zda jako obvykle o den dřív, či až v den zápasu. Problémem totiž může být i stravování po cestě a ubytování v Jablonci, když musí být zavřené restaurace a provoz hotelů je značně omezen.