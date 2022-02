Jablonec jde na Olomouc. Do boje o záchranu vyrazí s novým útokem

Severočeský klub byl v posledních sezonách zvyklý bojovat o evropské poháry, v devatenácti odehraných kolech letošního ročníku ale nasbírali svěřenci trenéra Petra Rady nečekaně pouhých šestnáct bodů za tři výhry a sedm remíz a v tabulce jsou až na 14. příčce. Ta by po konci nadstavbové části přinesla nevyzpytatelnou baráž o udržení se třetím celkem druhé ligy.

ONLINE: Jablonec vs. Olomouc podrobná reportáž od 15:00

„Je to složité, v takové situaci jsme ani já ani hráči tady ještě nebyli. Dostali jsme se do ní sami hlavně kvůli naší špatné produktivitě a musíme se z ní sami zase co nejrychleji dostat pryč, ale nic jednoduchého to nebude,“ tvrdí zkušený kouč Petr Rada.

„Čím dříve se z toho pásma sestupu dostaneme, tím větší klid v našem týmu bude a mohla by od nás lepší být i ta herní stránka,“ přitakal 40letý kapitán Jablonce Tomáš Hübschman. „Teď to bude o tom snažit se vytěžit z těch nejbližších zápasů co nejvíce bodů a posunout se do klidnějších pozic v tabulce. Terén, a asi nejen u nás, nebude teď na žádný krásný fotbal, spíš to bude boj.“

Bez Čvančary i Doležala

Jablonečtí jsou po podzimu v nejvyšší soutěži mužstvem s nejhorší ofenzivou. Dali jen 14 branek a navíc z mužstva odešli oba elitní útočníci, pětigólový Čvančara do Sparty a dvougólový Doležal do polského Lubinu, přičemž tento stabilně spolehlivý kanonýr opustil severočeský klub po dlouhých osmi letech.

Do náročného boje o záchranu tak Jablonec vyrazí s úplně novou útočnou vozbou. K dispozici jsou Lotyš Ikaunieks, jenž se vrátil z hostování, posila z druholigové Líšně Silný, mladý Ghaňan Torfiq a nově ještě Kadlec, někdejší obrovská naděje českého fotbalu. Kadlec před dvěma lety ukončil kvůli problémům s kolenem kariéru, vloni v létě se pokusil o restart v nedaleké Mladé Boleslavi, odkud se na začátku tohoto týdne přesunul k rivalovi do Jablonce. Zkušený forvard Nešpor je zraněný a majitelem klubu Peltou avizovaná ofenzivní posila z mužstev silné české trojky zatím nedorazila.

Rada už další posily nečeká

„Odešli nám dva útočníci Čvančara i Doležal, oba hroťáci. Určitě to pro fanoušky není v situaci, kdy jsme v tabulce dole, moc srozumitelné, že nám odcházejí útočníci, ale to je prostě fotbalový život. Přišly nabídky a já rozhodně nejsem ten, kdo by chtěl bránit někomu ve štěstí. My se s tím musíme vypořádat, udělali jsme Silného, je to kluk, který má kvalitu a perspektivu,“ řekl Petr Rada s tím, že aktuální kádr už by se výrazně měnit neměl.

„Pokud by přišlo nějaké vážnější zranění a byla by to pozice, která by nás vyloženě bolela, tak bychom asi museli zareagovat. Ale spíš si myslím, že se u nás už nic nezmění.“

Prvním ostrým testem v boji o záchranu bude pro fotbalisty Jablonce dnešní domácí bitva s desátou Olomoucí, na jejímž stadionu utrpěli na podzim debakl 0:4.

Přestupy v lize zima 2022

„Bude to těžké utkání proti kompaktnímu soupeři, Olomouc má tým dlouho pohromadě, navíc se vrátili Navrátil a Chytil, který na podzim střílel góly za Pardubice, takže se mužstvo posílilo do ofenzivy. Na podzim jsme tam dostali šupu, kdy jsme neproměňovali šance a každá naše chyba byla naopak potrestaná. Uvidíme, jaký bude terén, podmínky tady máme bojové, ale věřím, že jsme se na první zápas připravili dobře,“ uvedl Rada.

Jeho celku však budou kvůli žlutým kartám chybět Považanec a Surzyn, v kádru už je naopak zpět záložník Pleštil, jemuž zatím nevyšlo angažmá v norském mistrovském celku Bodö/Glimt. „Už se zapojil do lehčího tréninku, ale na první zápas to ještě nebude,“ podotkl Petr Rada.