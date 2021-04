Oba jsou ve formě. Jablonec nastoupí proti Weberově Karviné

„Karviná se po příchodu staronového trenéra Webera zvedla. Ze tří zápasů dvakrát vyhrála a remizovala 1:1 s Plzní, což svědčí o tom, že jsou tam kvalitní hráči. Nový trenér to vždy zvedne, je to vzpruha,“ řekl kouč Jablonce Petr Rada. „Hrajeme doma, chceme vyhrát, ale bude to hodně těžké utkání, na psychiku možná ještě těžší, než byla ta se Spartou a Plzní,“ míní Rada.

ONLINE: Jablonec vs. Karviná podrobná reportáž od 17:00

Do kádru Jablonce se po karetním trestu vrací záložník Kratochvíl, levý obránce Krob si naopak vybere první stopku za osm žlutých karet.

Za vzestupem Karviné v posledních kolech stojí kouč Jozef Weber, jenž se k týmu vrátil po 41 měsících. „Jablonec se dostal na dostřel Ligy mistrů a čeká nás velmi těžké utkání. Na zápas se těšíme, jedeme hrát s kvalitním soupeřem, ale obstáli jsme v části zápasu s Plzní a věřím, že i Jablonci jsme schopni konkurovat,“ uvedl Weber, který se zařadil mezi ikony jabloneckého klubu. V první lize za něj odehrál 208 utkání a pak zde několik sezon působil jako asistent trenéra.