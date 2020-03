Jablonecký Kubista: Běhám a doufám, že se liga dohraje

„Zvládáme to společně s rodinou, řídíme se tím, co nařizuje vláda. Ohledně fotbalu toho moc k probírání není,“ říkal v rozhovoru na webu jabloneckého klubu sedmadvacetiletý Vojtěch Kubista. „Je to zvláštní pocit, když se každý den vyhlašuje něco nového a dočítáme se, že je to skoro jako válečný stav, máme k tomu respekt a možná i trochu strach. Atmosféra je prostě divná, musíme jen doufat a čekat, že se to zlepší a šíření nákazy se podaří zastavovat. Myslím, že lidi si uvědomují, že to není nějaká sranda, nosí se roušky, je prostě potřeba k tomu přistoupit zodpovědně a být ohleduplný.“

Kubista je jablonecký odchovanec a srdcař, v první lize dosud odehrál 120 zápasů, z toho 119 za svůj Jablonec a jeden při nepovedeném hostování v Mladé Boleslavi. Vstřelil šest gólů, z toho dva letos na jaře do sítí Příbrami a Ostravy, na kontě má osm asistencí. Teď se však z pochopitelných důvodů fotbalový svět zastavil, přesto se hráči musí udržovat v kondici, protože existuje i varianta, že se nejvyšší soutěž ještě rozjede.

„Máme samozřejmě individuální plány, které si všichni plníme. S trenéry jsme v kontaktu, aktualizují nám, co máme dělat a každý si to musí poctivě odjezdit sám a udržovat se. S klukama z mužstva jsme spolu také v kontaktu, píšeme si na té naší skupině a víme o sobě. Já mám za tou třetí přehradou takový svůj okruh, proběhnu se do kopců a do lesů a z hlediska kondice mi to splní to, co má,“ popsal domácí improvizovaný tréninkový proces bez balonu Kubista, univerzál, který může nastoupit v obraně i v záloze na takřka jakémkoliv postu. „Je tam relativně klid, sem tam někoho potkám, protože být furt doma zavřený je asi těžké, takže když se jde někdo sám někam proběhnout nebo projít do přírody, tak to asi nevadí.“

Kvůli pandemii koronaviru bylo o rok odloženo i Euro, plánovaný fotbalový vrchol sezony. „Vzhledem k tomu průběhu, jak se všechny soutěže postupně přerušovaly, tak byla jen otázka času než UEFA rozhodne o odložení mistrovství Evropy. Je to logické řešení i proto, že je nově rozeseto do spousty zemí a bylo by to zbytečné riziko, zdraví je přednější,“ míní Vojtěch Kubista.

První česká fotbalová liga byla zatím „jen“ přerušena, Jablonečtí jsou po 24 kolech na bronzové příčce a těšili se na velmi reálný boj o opětovný postup do pohárové Evropy.

„Tím, jak se odložilo Euro, vznikl prostor, že by se liga dohrát třeba dala, ale samozřejmě nikdo nedokáže říct, jak dlouho bude nouzový stav trvat,“ konstatoval Kubista. „Já bych určitě chtěl první ligu dohrát. Kdyby toho prostoru bylo míň, tak bych asi aspoň dokončil základní část. A kdyby víc, tak i tu nadstavbu, i když třeba nějak upravenou.“

Ve hře je ale samozřejmě i varianta, že už sezoně fotbalisté na trávníky nevyběhnou. „Fakt nevím, jestli je v řádech po předčasném ukončení soutěže možnost vyhlásit mistra a konečné pořadí, takže opravdu těžko říct, jak by se to v tomhle případě vyřešilo. Já ale pořád pevně doufám, že se liga dohrát stihne,“ přeje si jablonecký Vojtěch Kubista.