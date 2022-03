Třeba bude bod z Jablonce ještě hodně důležitý, míní plzeňský kouč Bílek

Plzeňští si hlavně ve druhém poločase vytvořili chvílemi velký tlak, ale výtečnému domácímu brankáři Hanušovi nedokázali vstřelit gól a několikrát v dobrých příležitostech mířili jen těsně vedle. Na druhou Slavii, kterou čeká domácí utkání s Českými Budějovicemi, tak aktuálně navýšili náskok na čtyři body a do reprezentační přestávky půjdou z vedoucí pozice.

„Naším přáním je udržet do konce základní části první místo. Získali jsme v Jablonci bod, uvidíme, jak bude hrát Slavia, pak ji máme hned doma a tento zápas může určitě hodně napovědět. Může se ale stát ještě cokoliv, pořád je ve hře dvanáct bodů a pak ještě přijde pět těžkých zápasů v nadstavbě,“ tvrdí Michal Bílek, trenér fotbalistů Plzně.

Vzhledem k průběhu zápasu a většímu počtu šancí berete bod z Jablonce jako velkou ztrátu?

K vítězství jsme měli určitě blíž, protože jsme měli několik tutových brankových příležitostí. V první půli Bucha, ve druhé přibyly další, ale ani Chorý ani Eduardo je neproměnili. Takže z tohoto pohledu to bereme, že spokojenost není, a je to škoda. Na druhou stranu je také ale třeba říct, že Jablonec má pořád velmi dobrý tým, který je nepříjemný a třeba bude ten bod odsud ještě hodně důležitý.

Jak zápas ovlivnil náročný terén?

Oba týmy se tomu terénu podřídily, hrál se jednoduchý fotbal, míče se spíš dávaly za beky do prostoru.

Co vám chybělo v těch gólových šancích?

Bucha šel sám a trefil gólmana, Chorý trefil tyč, Eduarda pak skvěle vychytal gólman Jablonce, takže to určitě nebylo terénem, spíš to byla smůla.

Brzy po změně stran jste k Beauguelovi do hry přidali druhého útočníka Chorého, jak se to osvědčilo?

Myslím si, že jak jsme tam dali Chorase, tak jsme náš tlak ještě vystupňovali a byli jsme daleko víc nebezpečnější pro soupeřovu bránu. Oba naši vysocí útočníci dokázali udržet téměř každý balon a díky tomu jsme byli vepředu víc ve hře. Bylo to dobré rozhodnutí.

Poprvé nastoupil v základní sestavě stoper Eduardo Santos, který ale hrál nezvykle na levé straně obrany. Proč jste se tak rozhodli a jak jste byl s jeho výkonem spokojený?

Byla to trošku nouze, že hrál vlevo, protože jsme před zápasem přišli o dva krajní obránce Havla s Holíkem, kteří nemohli hrát. Myslím si ale, že to Eduardo zvládl poměrně dobře. Je to vysoký, soubojový hráč, snažil se podporovat i ofenzivu a i když to není jeho post, tak se ho zhostil dobře. Do budoucna s ním ale logicky počítáme na pozici stopera, to je jasné.