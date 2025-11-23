ONLINE: Jablonec - Plzeň, hosté se chtějí přiblížit třetí příčce v tabulce

Vítěznou sérii nového plzeňského kouče Martina Hyského utnula Slavia, s kterou byl padesátiletý kouč dlouho spjatý. Doma Viktoria dostala pět branek a podlehla 3:5.
V Jablonci, na který ztrácí šest bodů, ji čeká hodně důležitý zápas z pohledu vývoje celé soutěže.
I třetí tým tabulky se v minulých týdnech nevyhnul zaváhání, ztrácel především doma, kde překvapivě podlehl Zlínu a remizoval s Duklou. Před reprezentační přestávkou sice zvítězil v Ostravě, ale byl horším týmem.
Když se oba týmy v létě utkaly v Plzni, skončil duel remízou 1:1.
J. Hanuš - M. Cedidla, R. Pantalon, F. Novák - V. Čanturišvili, D. Souček, R. Sedláček, M. Polidar - A. Růsek, L. Jawo, A. Alégué
M. Jedlička - S. Dweh, V. Jemelka, K. Spáčil - C. Souaré, L. Červ, M. Valenta, M. Doski - A. Memič, T. Ladra, R. Durosinmi
M. Malenšek, K. Karban, K. Mihelak, L. Penxa, N. Innocenti, S. Lavrinčík, F. Zorvan, D. Štěpánek, J. Chramosta, J. Suchan, D. Puškáč
C. Kabongo, D. Višinský, M. Vydra, A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, P. Adu, S. Markovič, M. Tvrdoň, L. Hejda, M. Havel