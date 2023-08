Jablonečtí se těší na nové hřiště, trávník přivezly chladicí kamiony z Holandska

Těžký direkt utrpěl trávník na Střelnici 24. ledna 2021, kdy se v hustém sněžení hrál duel Jablonce proti Příbrami v bahně za hranicí regulérnosti a plocha byla zdevastovaná pro celou jarní část. Další těžkou ránu dostal jablonecký terén letos na konci února, kdy muselo být utkání s Teplicemi kvůli hustému sněžení dokonce na deset minut přerušeno.

Vedení severočeského fotbalového klubu v čele s majitelem Miroslavem Peltou se proto rozhodlo provést v létě radikální rekonstrukci trávníku. „Naposledy se provedla obnova hrací plochy v roce 2011. Ovšem tehdy ne v takové míře jako teď,“ řekl Martin Bergman, mluvčí FK Jablonec.

„Hlavním důvodem byl dlouhotrvající nepříliš dobrý stav hrací plochy v náročných klimatických podmínkách. Na podzimní část vždy dali naši trávníkáři hřiště výborně dohromady, ale jakmile přišly zimní zápasy se sněžením, tak podloží již zcela nepropouštělo vodu do drenáží a hrací plocha se tak během zápasu poničila natolik, že bylo velmi těžké ji dávat znovu a znovu dohromady.“

Rekonstrukce započala začátkem července, a proto museli fotbalisté Jablonce zahájit sezonu třemi zápasy venku. „Stadion Střelnice je v majetku města Jablonec nad Nisou a nebylo možné začít s rekonstrukcí dřív, než byla formálně přidělena dotace městu od Národní sportovní agentury (NSA). S tímto se počítalo během plánování rekonstrukce,“ vysvětlil Bergman.

„Neměnil se jen trávník, ale šlo se hodně do hloubky. Pracovalo se na drenážích, měnily se rozvody vyhřívání a s tím také kotelna pro obsluhu vyhřívání a vyměnil se již nevyhovující systém zavlažování hřiště. V okolí hrací plochy již není žádný starý tartan, takže se významně rekultivovalo okolí hrací plochy, kdy po obvodu celého hřiště je vyhřívaná umělá tráva, která navazuje na přírodní hřiště,“ popisuje složitý proces Martin Bergman.

„Zásadní pro celou rekonstrukci byla úprava podloží a vyřešení drenáží a propustnost podloží hřiště. Oblouk za hrací plochou, kde není tribuna, je vysetý a bude sloužit pro vybrané tréninky mládeže a při zápasech na rozcvičování hráčů. Ten bude využitý až později, kdy tráva naplno proroste a zhoustne.“

Ještě na konci července byla plocha hnědá, ale pak už se měnila na klasicky zelenou fotbalovou barvu. „V úterý 1. srpna se začala přivážet tráva chladicími kamiony. Pásy trávy jsou z Holandska z deštivějšího prostředí a během čtyř dnů bylo hřiště kompletně položeno. Pak pokračovaly práce na umělé trávě okolo hrací plochy,“ uvedl mluvčí klubu.

„Chladnější a deštivější počasí bylo lepší než tropická vedra. Nicméně i dostatek slunce je potřeba, ale vzhledem k tomu, že balíky trávy cestovaly v chladicích boxech, tak bylo chladnější počasí výhodnější a nehrozil tak teplotní šok. Poslední vydatné deště by ale potřebovaly ustat a chtělo by to více slunce, aby tráva začala lépe na podkladu pracovat.“

Hřiště je nyní připravené, ale je otázkou, jestli se hned při první zátěži neponičí. „Riziko je vždy, ale na to se nelze soustředit. Co máme zprávy, tak odvod vody pracuje dobře a teď je důležité, aby i s pomocí speciálního hnojiva trávník dobře zakořenil do podloží,“ podotkl Bergman.

„V řádu několika měsíců se bude měnit i umělé osvětlení na Střelnici. Klasické výbojky nahradí LED osvětlení, které bude mít delší životnost a není tak náročné na elektrickou síť.“

Celkové náklady kompletní rekonstrukce přesahují 60 milionů korun. Zásadním zdrojem je dotace od NSA ve výši 40 milionů, město Jablonec se podílí 12 miliony a zbývajících 8,5 milionu hradí Fotbalová akademie, z.s., která sportoviště užívá. Její spoluúčast by mohl ponížit případný finanční příspěvek z rozpočtu Libereckého kraje.