Hübschmanův 300. ligový start bez fanfár. Trápí ho jablonecké výkony

„Nechci to nějak snižovat. Ale je to pro mě jenom číslo. Určitě bych ho vyměnil za lepší výkon a lepší výsledek,“ řekl jablonecký kapitán. „Až na nějaké malé výjimky jsme se do nějakých šancí a pološancí ani moc nedostávali. Dá se říct, že postupem času už to bylo od nás hodně křečovité.“

Jablonec vloni skončil v lize třetí a tradičně patří k elitním týmům. Jestliže ho však v minulých letech zdobila slušná produktivita, letos je se 13 vstřelenými góly v 18 zápasech v tomto ohledu nejhorší ze všech. I proto je v tabulce až na 13. místě.

„Spoustu míčů teď hrajeme dozadu, obehráváme to. Procenta držení míče nemáme až tak špatná,“ uvědomuje si Hübschman. „Musíme víc zakončovat, my pořád hledáme lépe postaveného hráče a do zakončení se dostáváme někdy jen minimálně. I proto dáváme málo branek.“

Tomáš Hübschman je odchovancem pražské Sparty, s níž také získal svůj jediný český titul. Převážnou většinu svých 300 ligových startů si však připsal za Jablonec, kde hraje souvisle od roku 2014. Předtím deset let nastupoval za ukrajinský Šachtar Doněck, s nímž získal řadu titulů i triumf v Poháru UEFA.

Letos to ve fotbalovém Jablonci na žádný velký úspěch nevypadá. Klub se potácí v potížích a odráží se to i na výkonech. „Samozřejmě jsou vidět nějaké problémy a nedorozumění v komunikaci a souhře na hřišti. Úplně nám to nešlape, tak jak roky před tím,“ říká jablonecký záložník. „Každý z hráčů musí začít sám u sebe. Co vše pro to dělá a co dělal předtím. Musíme se o tom mnohem víc bavit a rozebírat to.“

Jablonec se už těší na zimní přestávku, během níž může zapracovat na zlepšení. Před ní ho však ještě čeká poslední zápas na hřišti silného Slovácka.