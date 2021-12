Je to ostuda, hodně špatné utkání, štvalo Radu. Bída na Střelnici pokračuje

Po čtvrteční porážce v Kluži a zmařené šanci na postup ze skupiny Evropské konferenční ligy inkasovali fotbalisté FK Jablonec další tvrdý úder.

Před týdnem sice výhrou v Praze nad Bohemians prolomili devítizápasovou šňůru bez vítězství, ale včerejší domácí porážkou 0:2 od podprůměrných Teplic a hlavně předvedeným výkonem opět zabředli do prvoligové bídy.

Jablonečtí na svém stadionu Střelnice brali tři body naposledy 12. září, od té doby tam dvakrát remizovali, třikrát prohráli a dno tabulky se nebezpečně blíží...

„Je to ostuda, bylo to hodně špatné utkání,“ tvrdil kouč Petr Rada po porážce od Teplic. „Územní převaha je k ničemu. Kombinujeme, hrajeme, ale před šestnáctkou a v ní jsme úplně sterilní a nemáme vůbec žádnou šanci. Naopak zase dostaneme z první situace soupeře po otevření obrany úplně laciný gól a po zbytečné ztrátě míče jsme byli potrestaní druhým gólem i ve druhém poločase.“

Jablonec měl sice za sebou náročný čtvrteční zápas a cestování do Rumunska a zpět, navíc mu chyběli tři klíčoví krajní záložníci Pilař s Malínským, kteří měli stopku po červených kartách, a Pleštil, jenž se zotavuje ze zápalu plic, přesto se domácí porážka od Teplic nečekala.

Hosté dali oba góly po nahrávkách do pokutového území za špatně sestavenou obranu: ve 21. minutě prostřelil brankáře Hanuše Fortelný, dvacet minut před koncem skóroval Hyčka. Byly to jediné střely hostů mezi tyče, nekopali ani jeden roh...

Jablonecký zmar dokonal zbytečným vyloučením v nastaveném čase za faul mimo souboj o míč nejlepší střelec týmu Čvančara, který tak bude chybět v příštím těžkém zápase na stadionu Slovácka.

Trenér Rada dobře vnímá svůj stav ohrožení. „Když nemáte body, tak jste na hraně. I já nad tím přemýšlím, ale budu bojovat do poslední chvíle a chci, aby bojovali i hráči. A jestli se něco stane, s tím nic neudělám, to je ve fotbale běžné,“ konstatoval Petr Rada.

Malým pozitivem pokaženého duelu na Střelnici bylo, že jablonecký kapitán Hübschman, který naskočil v 76. minutě, dovršil úctyhodnou metu 300 zápasů v první české lize.

„Nechci to nijak snižovat, ale je to jen číslo. Určitě bych ho vyměnil za lepší výkon a výsledek. Bohužel jsme se do šancí ani souvislejšího tlaku nedostávali,“ litoval 40letý Tomáš Hübschman, který kromě domácí nejvyšší soutěže strávil deset úspěšných let v ukrajinském velkoklubu Šachtaru Doněck.