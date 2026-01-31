Teplický kat znovu udeřil. Jawa potěšilo prominutí trestu, gól věnoval Chramostovi

V duelu v Praze se Slavií dostal čtvrtou žlutou kartu za faul na Douděru. Disciplinární komice LFA ale odhalila, že slávista simuloval a Jawovi žlutý trest dodatečně zrušila.
„Upřímně řečeno jsem to nečekal, velmi mě to potěšilo. Udělali dobré rozhodnutí, protože kartu jsem opravdu dostat neměl, prohlížel jsem si to zpětně i na videu,“ přiznal třicetiletý útočník, který má ve 151 zápasech v české lize na kontě 28 gólů.
|
Jablonec - Teplice 1:0, domácí udrželi vedení i v deseti, červenou viděl Okeke
Teplicím jste dal potřetí v řadě gól, vždy to přineslo výhru 1:0. Berete je jako hodně oblíbeného soupeře?
Ani ne, akorát se to tak sešlo.Teplice jsou celkově velmi nepříjemný mančaft, ale věděli jsme, jak hrají, pečlivě jsme se na ně připravili, předvedli jsme velmi dobrou práci. Výhra je pro nás hodně důležitá.
Trefil jste se hlavou po rohu Aléguého, překvapilo vás, kolik jste měl ve vápně volného prostoru?
Tekijaški tam pro mě udělal výborný blok, očekával jsem ten centr od Alexe. Viděl jsem, že balon na mě jde a vyšlo to.
Po vyloučení Okekeho v 70. minutě jste dohrávali v oslabení, po chvíli se navíc zranil brankář Hanuš a musel být střídán. Jak byl zápas v závěru náročný po těchto nepříjemných momentech?
No, bylo to pak opravdu hodně složité, ale trenér na ty věci velmi dobře zareagoval, my jsme přesně věděli, co máme pak na hřišti dělat. Naštěstí jsme to odmakali a získali velmi cenné tři body.
Dal jste už osmý gól, prožíváte nejlepší ligovou sezonu?
Ještě není nejlepší. Nejlepší bude, až postoupíme do evropských pohárů. A doufám, že na konci sezony budu mít ještě dalších osm gólů.
Po vaší brance jste předvedl zvláštní oslavu. Proč jste běžel na lavičku za Janem Chramostou, kterého jste osmi trefami dorovnal?
S Honzou se pořád bavíme, on mi před zápasem říkal, že proti Teplicím jsem dal už dvakrát gól a vyhráli jsme 1:0 a že to teď bude stejné. Proto jsem mu slíbil, že když dám zase gól, předvedu takovou oslavu, jakou dělá on. Ten gól byl pro něj.
Hrálo se ve velké zimě, ale vy jste přesto nastoupil s krátkými rukávy...
...já s těmi dlouhými rukávy nemůžu hrát, protože mě svírají, takže si beru dres s krátkými rukávy a rukavice. To mi stačí, i když zima byla fakt hodně velká.