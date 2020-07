Jablonec získal zkušeného univerzála Podaného a láká také Ladru

Na prvním srazu se hlásily tři posily, které klub přivedl už na začátku července: útočník Schranz z Budějovic a záložníci Pilař z Olomouce a Hrubý z Ostravy. V pondělí navíc získali Jablonečtí 33letého univerzála Jakuba Podaného z Dukly Praha, jenž v minulé sezoně hostoval v Bohemians 1905.

„Jablonec se pohybuje v horních patrech tabulky a prohání ty největší favority. To mě láká a motivuje,“ uvedl Podaný, jenž na severu Čech uzavřel roční kontrakt.

V kabině se objevil i ofenzivní hráč Tomáš Ladra z Mladé Boleslavi, jehož přesun do Jablonce se finalizuje. Severočeši stojí i o stopera Martince z Hradce Králové.

Zranění z konce minulé sezony stále doléčují Pleštil, Jovovič i Holík, na úvodním tréninku chyběl ještě Uruguayec Acosta.

Své rok a půl dlouhé angažmá v Jablonci ukončil po vypršení smlouvy záložník Pilík. Navrátilci z hostování, útočníci Čvančara a Ikaunieks, se na srazu neobjevili. Čvančara je v povinné karanténě spolu s týmem druholigového Vyšehradu, kde hostoval, Lotyš Ikaunieks zamíří na další hostování. V Jablonci k tomu ukončili svá hostování Sýkora, Jugas a Matoušek ze Slavie i Plechatý ze Sparty.

„Přišli noví fotbalisté, z hráčů, co u nás hostovali, se asi nikdo nevrátí, možná jeden. Nějaká obměna kádru bude, takže tým bude mít zase novou tvář,“ tvrdí kouč Rada. „Příprava je krátká, máme za sebou první den, tak uvidíme, jak zapadnou noví hráči, ale jsou to zkušení fotbalisté, takže věřím, že to bude fungovat.“

Jednu změnu doznal i realizační tým. Po 16 letech odešel z Jablonce do Sparty legendární gólman a v posledních letech trenér brankářů Michal Špit, jehož roli přebírá Libor Macháček, někdejší prvoligový gólman Teplic, Liberce a Jihlavy a naposledy kouč brankářů ve Varnsdorfu.