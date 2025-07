„Víme, že nás čeká těžký a ostrý start, ale v minulé sezoně jsme si v nadstavbě ukázali, že i s těmito týmy jako je Sparta dokážeme hrát,“ připomněl jarní vítězství 3:1 na Letné.

Teď Sparta přijede hned na úvod sezony, v sobotu 19. července, do Jablonce.

„Věřím, že naši fanoušci na Střelnici přijdou, poženou nás a společně budeme schopní zápas zvládnout. Vždyť na koho jiného než na Spartu v prvním kole doma přijít?“ láká Chramosta diváky do ochozů.

Má za sebou povedenou přípravu. V závěrečném herním testu naskočil zkušený forvard do zápasu s druholigovou Viktorií Žižkov až do druhého poločasu za stavu 1:0. Fanouškům ale rychle předvedl svůj tradiční čich na góly s precizním zakončením a díky rychlému hattricku mezi 48. a 71. minutou uzavřel skóre na 4:0.

„V prvním poločase jsme měli horší produktivitu a řešení ve finálních fázích nebylo dobré. Ale ve druhé půli se zápas relativně rychle a lehce rozhodl, protože jsme prostě měli vepředu střelce...,“ chválil Chramostu trenér Luboš Kozel.

A nemuselo zůstat jen u hattricku. „Šance jsem ještě měl. Třeba Penxič (Lukáš Penxa) to dával pod sebe, ale střelu mi obránce tečoval. To už by byl úplně extrém, dát čtyři góly za poločas. Já jsem rád za každý gól, proto fotbal dělám. Tým na mě spoléhá a já to mám takhle rád,“ tvrdil pro web jabloneckého klubu Chramosta.

Jablonecký útočník Jan Chramosta v utkání proti Bohemians

Čtyřiatřicetiletý útočník se v minulém ročníku zapsal do historie české nejvyšší soutěže, když letos 15. února vstřelil v utkání v Českých Budějovicích svůj stý gól a nakráčel tak do uznávaného Klubu ligových kanonýrů.

Celkem vsítil v uplynulém ročníku v dresu FK Jablonec ve 23 zápasech osm gólů (celkem jich má v první lize na kontě už 103 ve 370 duelech) a výrazně přispěl ke konečnému lichotivému 5. místu.

Stejné ambice bude mít severočeský klub i v nadcházející sezoně. „Tým se úplně extra nezměnil, moc hráčů neodešlo ani nepřišlo, takže osa zůstala pohromadě,“ potvrdil Chramosta a pochvaloval si i poslední utkání se Žižkovem. „Byla to správná tečka za letní přípravou, od toho zápasu jsme očekávali dobrou kondiční přípravu, dostali jsme do sestavy všechny zdravé hráče a výhrou splnili úlohu favorita.“

Generálka se odehrála za vytrvalého deště, který promáčel trávník na stadionu Střelnice, ale na startu sezony by to prý nemělo mít na hrací plochu vliv.

„Hřiště je skvělé, výborně připravené, na začátku sezony a během podzimu je vždy suprové. Horší je to pak zkraje jarní části v zimě, trávník se rychle zničí a pak se z toho vzpamatovává. Věřím, že toto aktuální hřiště nám pomůže k naší kombinační hře,“ je přesvědčený Chramosta.

V posledních dnech přípravy se v jablonecké kabině mezi fotbalisty řešil i nový gólový song, proti Žižkovu měl před diváky premiéru a zazněl hned čtyřikrát.

„Bavili jsme se o tom a trošku jsme to tady chtěli změnit, inovovat. Říkal jsem v nadsázce, že gólů musíme dát hodně, aby si to lidi vryli pod kůži. Myslím, že to znělo hezky, tak hlavně ať to pak zní během ligových zápasů,“ přeje si zkušený kanonýr.

Šanci na první mistrovské hudební oslavy gólů bude mít jeho tým už tuto sobotu, ovšem proti obzvlášť silnému protivníkovi to bude obtížnější úloha.

„Zápasy s velkými týmy mají vždycky náboj, je to vyhecované. Hraje se v sobotu večer, myslím si, že atmosféra bude celkově výborná. Jsme připravení a natěšení, až to začne!“