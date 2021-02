Jablonec proti Slovácku: souboj o třetí místo. Co na to trávník?

Zápas se měl odehrát 7. února, ale kvůli nezpůsobilému terénu musel být odložen. Otázkou je, jak bude trávník na Střelnici vypadat tentokrát, protože od lednové sněhové bitvy s Příbramí je v prachbídném stavu a navíc v pátek dostal další úder při utkání s Mladou Boleslaví.



„Jablonec je nejvýše položeným městem v lize, je tu největší spad sněhu. Věřím, že kluci, co se starají o hřiště, ho dají dohromady. Možná by nebylo v takovém stavu, kdybychom tehdy s Příbramí nehráli, to dostalo strašnou ránu,“ říkal jablonecký trenér Petr Rada.

Zatímco jeho tým tři kola po sobě nevyhrál, Slovácko drží výbornou formu, když z posledních osmi zápasů sedmkrát zvítězilo a jednou remizovalo.

Jablonci se ale proti celku z Uherského Hradiště dlouhodobě velice daří. Neprohrál s ním 13 ligových utkání v řadě, doma s ním bodoval v 17 z 18 duelů a naposledy ho na Střelnici rozdrtil 6:0. První letošní duel na stadionu Slovácka skončil 1:1. „Slovácko je silné, má teď sérii zápasů bez porážky, takže nás čeká velmi těžký soupeř,“ tvrdí Rada.

„Jedeme do Jablonce na druhý pokus, ale terén bude znovu velmi těžký. Kdo se s ním lépe popasuje, bude mít blíže k výhře,“ řekl pro ČTK asistent trenéra Slovácka Jan Palinek. „Jsme v herní pohodě, ale máme i velký respekt k Jablonci. Má dlouhodobě velmi dobře složený tým a bod bychom asi brali.“