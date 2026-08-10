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Chance Liga 2026/2027

Přepínat mezi ligou a Evropou není lehké, přiznal Cedidla. Jablonec drží jeho góly

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  8:35
Jablonecký obránce Martin Cedidla se raduje z gólu v utkání proti Slovácku.

Jablonecký obránce Martin Cedidla se raduje z gólu v utkání proti Slovácku. | foto: Petr?ek RadekČTK

Jablonecký Lamin Jawo (vlevo) a Jocelin Behiratche ze Slovácka
Jablonecký obránce Martin Cedidla se spoluhráči oslavuje vstřelený gól.
Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu Martina Cedidly.
Jablonecký útočník Lamin Jawo (vlevo) a Gigli Ndefe ze Slovácka
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Patří k symbolům současného úspěšného tažení fotbalistů Jablonce. Kromě jisté a důrazné hry v defenzivě pomáhá obránce Martin Cedidla svému týmu nově i v útoku. A to významně, protože od startu sezony vstřelil už tři góly. „Těžko říct, čím to je... Já nic nezměnil, někdy to prostě tak je. Věřím, že se mě štěstí bude držet i nadále,“ přeje si.

První branku dal v utkání Konferenční ligy ve Varaždinu, další trefu oslavil proti Olomouci a v neděli rozhodl přesnou hlavičkou o domácím vítězství 1:0 nad Slováckem.

A už nyní, teprve po šesti mistrovských zápasech, prožívá s bilancí 3+1 nejproduktivnější sezonu v kariéře.

Trenér Luboš Kozel zmiňoval, že dřív jste měl při standardních situacích spíše roli blokujícího hráče, teď se do zakončení dostáváte mnohem víc. Může to být ten hlavní důvod?
Řekl bych, že asi ano. I když první gól ve Varaždinu se mi podařilo dát právě z pozice toho blokujícího. A pak už mě trenér lousknul do standardek, abych prostě zkusil víc zakončovat. Povedlo se mi dát další dva góly, z čehož mám radost.

Jablonec – Slovácko 1:0, domácí zůstávají stoprocentní, sudí rozdal tři červené karty

Jak náročný byl zápas se Slováckem po taktické stránce, když se postupně měnil počet hráčů a dohrávali jste v deseti proti devíti?
Takový zápas, že by padly tři červené karty, jsem asi ještě nezažil, to bylo zajímavé a přijímali jsme dost taktických pokynů. Ale z mého pohledu bylo asi nejnáročnější strávit jen dvoudenní oddech po čtvrtečním pohárovém zápase s Rigou. Přece jen se mi ze začátku hůře rozebíhalo.

Jak se tedy s náročným programem vy osobně vyrovnáváte?
Teď se Slováckem to byl pro mě přes fyzično zatím nejtěžší zápas ze všech. Je náročné hrát naši ligu i Konferenční ligu, ale je to naše práce, každý chce evropské poháry hrát, takže se nemáme na co vymlouvat a budeme bojovat dál.

Už ve čtvrtek vás po domácí výhře 2:0 čeká odveta 3. předkola v Rize, moc oddechu tedy zase nebude...
...ale já se na ten zápas moc těším. Na pondělí jsme naštěstí dostali volno, můžeme trochu vypnout hlavy, od úterý už se zase začneme připravovat. Těším se i proto, že v Lotyšsku jsem nikdy nebyl, poznám novou zemi. Máme náskok, ale do odvety musíme jít s tím, jako by to bylo nula nula, pokusíme se dát rychlý gól a věřím, to zvládneme.

Chance Liga 2026/27

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Je nějak těžké hlavu po pár dnech mezi českou ligou a evropským pohárem?
Trochu ano. Proti Slovácku bylo hlavně důležité to nepodcenit. Bylo tady méně diváků než ve čtvrtek na pohár a tak podobně. Proto jsem rád, že jsme to nakonec zvládli a výhru urvali, i když to byl takový zápas, jaký kvůli těm vyloučením byl.

Daří se vám, Jablonec je aktuálně spolu se Slavií jediným stoprocentním týmem po třech ligových kolech.
Tabulku sleduju, ale pořád je to jen třetí kolo. Samozřejmě si ale nesmírně vážím toho, že máme devět bodů, ovšem liga bude ještě strašně dlouhá. Že bychom nějak slavili, když jsme teď druzí, to určitě ne.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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