Jablonec chce proti Slovácku potvrdit čtvrté místo

Po tomto kole přijde v nejvyšší soutěži na řadu reprezentační přestávka. „Před každou reprezentační pauzou je dobré vyhrát, abychom mohli dobře potrénovat a měli na to klid. A jestli chceme zůstat v první čtyřce, musíme získávat body i na hřištích soupeřů. Teď nám dva zápasy venku nevyšly výsledkově, i když to herně nebylo úplně špatné,“ uvedl na webových stránkách jabloneckého klubu Jiří Vágner, asistent trenéra Petra Rady. „Doufám, že budeme na Slovácku úspěšní, i když to tam během podzimu a teď přes zimu trochu oživili a docela se jim daří výsledkově.“

Slovácko vs. Jablonec Online reportáž v sobotu od 15 hodin

Jablonečtí jsou kromě dlouhodobých marodů Lischky, Jankoviče a Štěpánka kompletní, ale hned pětice fotbalistů si bude muset dávat pozor na žlutou kartu. Hovorka, Hübschman, Jovovič, Kubista i Vatajelu totiž mají na kontě tři a jsou tak v ohrožení stopky na příští utkání.

Fotbalisté Slovácka se po krizi v půlce podzimní části a následném příchodu nového kouče Svědíka zvedli, aktuálně jsou jedenáctí a ze všech sil bojují o posun výš, aby se vyhnuli bojům ve skupině o záchranu po konci základní části.

V týmu domácích by se v sobotu mohl představit ofenzivní rychlík Jaroslav Diviš, jenž v lednu 2017 přestoupil do Jablonce právě ze Slovácka, ale v severočeském klubu se prakticky vůbec neprosadil, a proto vloni v létě odešel do Mladé Boleslavi. Ani tam se mu moc nevedlo a tak zamířil na hostování zpět do Slovácka. „Myslím, že se diváci můžou těšit na ofenzivní hru, my chceme doma vyhrát,“ burcuje před bitvou s Jabloncem Jaroslav Diviš.