Další těžký test. Po Spartě na jablonecké Střelnici nastoupí Slavia

Jablonečtí, kteří zatím marně čekají na výhru a ze zápasů venku vytěžili za remízy v Pardubicích, v Teplicích a naposledy v Karviné tři body a v tabulce se krčí s pouhými třemi vstřelenými góly na 14. příčce, vyzvou v neděli suverénní Slavii. Tento pražský tým dosud v letošním ročníku první ligy jako jediný neztratil ani bod a navíc se mu daří i v Evropské lize.

„Slavia sice budí respekt, ale strach nemáme. Je to kvalitní mužstvo, hrajeme však doma a co jiného si hráči můžou přát, než hrát na vlastním stadionu proti Slavii,“ konstatoval jablonecký trenér Radoslav Látal.

„Do šancí se dostáváme, ale neproměňujeme je, to je náš největší problém v ofenzivní části. Mužstvo minule v Karviné nepropadlo, měli jsme šance, mohli jsme jít do vedení 2:0, ale po chybě jsme inkasovali. Všechno je to o hlavách. Na Slavii bude nejspíš zase plno, tak se na to musí hráči připravit a těšit se na takový zápas. Není důvod jít na hřiště se strachem, musí chtít ukázat, že fotbal umějí hrát,“ tvrdí Látal.

Pro fanoušky Slavie je na Střelnici podobně jako naposledy pro ty sparťanské před dvěma týdny vyhrazena celá tribuna C za bránou. Informace pro jablonecké diváky, pro které je připravena na nejrůznější atrakce bohatá fanzóna, jsou na www.fkjablonec.cz.