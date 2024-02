Jablonec zase bojuje o záchranu. Těžký start jara prožije proti Slavii

Navíc je čeká extrémně náročný vstup do druhé poloviny sezony, protože dnes v 18 hodin nastoupí k duelu na stadionu pražské Slavie, jednoho ze žhavých favoritů na mistrovský titul.

„Čeká nás hodně těžký soupeř, my se musíme připravit tak, abychom podali do nejlepší výkon a uvidíme, co z toho bude,“ řekl jablonecký kouč Radoslav Látal, kterému bude proti Slavii chybět jedna z opor defenzivy, vykartovaný stoper Hurtado.

Zimní pohyb v kádru Jablonce byl navzdory špatným podzimním výkonům a plánům na okysličení mužstva hodně nevýrazný. Po řadě úspěšných let v severočeském klubu odešel do Uzbekistánu mezi fanoušky oblíbený Černohorec Jovovič, jenž dostával od Látala malou minutáž, pryč je i Schön, který takřka vůbec nehrál.

Na jejich místa přišli do ofenzivy reprezentant Burundi Kanakimana z druholigového Vyškova a Slovák Nebyla z chorvatského NK Istra.

„Oba absolvovali s týmem jen část přípravy, takže chybí větší herní zapojení. Myslím ale, že bude prostor na to je zabudovat, a věřím, že nám pomůžou,“ přeje si Látal. „Chtěli jsme ještě jednoho útočníka, ale zatím se to nepovedlo, uvidíme, co se ještě podaří. Pozice devět a deset, to je alfa a omega všeho, tam mužstvo strádá a má největší problémy.“

Vytoužený forvard Puškáč totiž dorazí podle vyjádření jeho současného klubu Bohemians 1905 až v létě.

„Na začátku listopadu nám s manažerem řekl důvody, proč by chtěl změnit dres. Věděli jsme, že podepíše jinde. Mysleli jsme si, že to bude v zahraničí, nakonec se rozhodl pro Jablonec. Už v listopadu jsme se dohodli, že bude hrát za Bohemku nejlépe, jak bude moct. Je to nadstandardní hráč, ještě nám na jaře může hodně pomoci,“ uvedl sportovní ředitel Pražanů Miroslav Držmíšek.