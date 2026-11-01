Všechno bylo špatně, Slavii jsme nabídli dárky, zlobil se po debaklu kouč Kozel

„Zápas jsme absolutně nezvládli. Skončil pro nás ostudou a musím říct, že zaslouženě,“ zlobil se kouč Kozel. Jeho tým šel přitom do bitvy se Slavií povzbuzený povedenou remízou 0:0 se silným Brightonem a výhrou v Hradci.
„Teď nám ale ve hře chybělo všechno počínaje nasazením, bojovností, organizací... Prohrávali jsme souboje, neměli jsme dobrý pohyb. A z toho všeho mohlo vyjít jedině jasné vítězství Slavie a pro nás hrozný výsledek. Všechno bylo špatně.“
Čím si to vysvětlujete?
Vlastně hned z první rozehrávky jsme nabídli soupeři obrovskou šanci a taková ta nejistota ve hře, v organizaci defenzivy byla najednou patrná. Pak se nám od zhruba patnácté do pětatřicáté minuty podařilo zápas trošku vyrovnat, i když je fakt, že vepředu jsme nebyli úplně moc nebezpeční. Aspoň ale byla šance s tím pořád něco dělat, nicméně jsme stejně dokázali ke konci poločasu po chybě ten gól dostat.
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S čím jste šli do druhého poločasu?
Bylo to jenom o gól a chtěli jsme zápas ještě nějak změnit. Bohužel hned na začátku druhé půle se zranil brankář Hanuš, takže i z tohoto pohledu to byl prostě zápas blbec.
Proč to nakonec skončilo pětigólovým debaklem?
Celkově jsme Slavii vzadu nabídli takové dárky, kterými by nepohrdly ani jiné týmy. Defenziva zkrátka nefungovala. Nemyslel jsem si, že absence stopera Tekijaškiho bude až takhle hrozně znát, ale bohužel to tak bylo. Druhý gól jsme dostali ze standardky, kterou soupeř rychle rozehrál a Ayaosi trefil šibenici. Pak přišla nedůslednost ve vápně – 0:3. A jak jsme chtěli hrát dopředu, byli jsme otevření. To Slavii vyhovovalo, rychlost jejích hráčů nám dělala obrovské problémy a snadno přidala ještě dvě branky.
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Proč nehrál kapitán Tekijaški?
Teki se zranil už v domácím zápase s Plzní a s tím zraněním odehrál utkání s Brightonem i v Hradci. Tím se samozřejmě jeho stav zhoršil, na Slavii už k dispozici nebyl a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
V čem byla jeho absence nejvíce citelná?
Možná kdybychom hráli jiný zápas, tak by to třeba tak vidět nebylo, ale proti Slavii nás to v obraně odhalilo donaha, jak moc chyběl. Kromě toho, že řídí obranu, má i výborný pohyb, velkou rychlost a je schopen plno situací uhasit tím, jak to ze své centrální pozice dokáže zakřižovat doprava doleva. Navíc vyhrává vzdušné souboje. Teď stačilo, když to brankář Slavie nakopl dopředu – první souboj jsme prohráli a už to smrdělo.
Dalo se po vývoji druhé půle ještě něco dělat s tím, aby porážka nebyla tak drtivá?
Slavia hrála na tři útočníky, kteří byli hodně u sebe a v prvním poločase jsme museli pořád křičet na Nelyho (Okeke), který neplnil, co měl. Byl ve špatných prostorech. Po změně stran jsme to prohodili a nechali Sedláčka níž. Chtěli jsme pořád hrát dopředu, ale Slavia měla po zisku míče výborné vyjetí díky rychlostně vybaveným hráčům a my je nestíhali zdvojovat.
Co vás hlavně mrzí?
Že jsme opravdu nehráli dobře a moc věcí ve hře nám nefungovalo. A vedle defenzivy nám to navíc nešlo ani v ofenzivě, protože jsme poprvé trefili bránu až těsně před koncem. Nějaké slibné situace jsme ale přece jen měli a mrzí mě, že jsme nedali aspoň jeden gól. Nezvládli jsme to. Možná jsme tu facku trošku potřebovali, protože po některých zápasech se silnými týmy jsme si asi mohli myslet, že se nám nemůže nic stát.
Jedním z nich byl Brighton, který jste v minulém týdnu doma vynulovali, a teď přišel pětigólový debakl. Dokážete si vysvětlit ten propad, když sebevědomí mělo být na vaší straně?
Byl to prostě jiný zápas. Proti Brightonu jdete poctivě pracovat do defenzivy, máte to v hlavě, koncentrujete se. Jak zápas ubíhá, máte toho sebevědomí víc. Teď proti Slavii nebyl hned úvod dobrý. I když po prvním poločase to nevypadalo, že to skončí takhle. Ovšem ve druhém se nám hra rozpadla úplně. Navíc proti Slavii jsme hru víc otevírali a kvůli tomu jsme dostávali strašně laciné góly. Proti Brightonu jsme to devadesát minut neotevřeli.
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Jak je na tom gólman Hanuš, který se zranil při odkopu míče?
Stěžoval si, že ho nějak řízlo v bočním hýžďovém svalu. Jak vážné to bude, nebo na jak dlouho, to teď ještě nejsem schopen přesně říct.
Místo něj naskočil do branky Mihelak, pro kterého to bylo za děravou obranou nesmírně těžké. Z prvních čtyř střel dostal čtyři góly. Nebylo vám ho až líto?
No, měl to fakt složité a doufám, že to jeho psychiku nijak nenaruší, protože ho budeme potřebovat. Nejprve mu míč vymetl šibenici, pak přišly dvě hlavičky zblízka a nakonec situace, kdy před ním byl hráč sám... Potom ale jednu velkou šanci Slavie chytil, tak tím se snad trošku povzbudil.