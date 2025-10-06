Kozel po konci úctyhodné série: V úvodu jsme jen couvali, teď se musíme oklepat

„Žádný strom neroste do nebe a teď to bude o nás, jak se z toho dokážeme oklepat, abychom na tu hladovost a týmovost, která nás zdobila předtím a z týmu jsem ji cítil skoro vždycky, zase navázali. Proti Olomouci jsem spíš cítil, že to chceme jen nějak chytře uhrát. Přitom to mělo být obráceně, protože Sigma hrála ve čtvrtek evropský pohár, ale nebylo to na hřišti znát,“ řekl Kozel.
Jeho tým inkasoval oba góly v prvním poločase a po změně stran už nedokázal nepříznivý vývoj zlomit.
Olomouc - Jablonec 2:0
„V prvních třiceti minutách jsme podali špatný výkon a domácím jsme to ulehčili. Byli jsme pasivní a nebyli silní na míči, jen jsme couvali, neměli jsme se ve hře o co opřít, a to vše bylo hlavní příčinou prohry,“ mínil Kozel.
„Vyvrcholilo to první brankou, o kterou jsme si koledovali. Poté se náš výkon sice zlepšil, ale v poslední minutě první půle dal Mikulenka nádherný druhý gól. V průběhu druhého poločasu jsme udělali nějaké změny, které pomohly, ale kontaktní gól jsme nedali,“ dodal.
Jablonecký trenérský štáb řešil před duelem na stadionu Olomouce četné absence i stále probíhající adaptaci nových hráčů za odešlé opory.
„Jsem rád, že v předcházejících zápasech moc nebylo vidět, že jsme přišli o klíčové hráče Berana a Martince, ale je nutné si uvědomit, že jsme dnes museli hrát ještě bez vykartovaných Nebyly a Aléguého i bez Jawa, který po zranění poprvé trénoval až den před zápasem a nechtěli jsme riskovat, proto jsme ho tam dali jen na konec. Takže to bylo bez pěti hráčů z obvyklé základní sestavy oproti úvodu sezony a asi to trošku znát být muselo. Kvůli hostování z Olomouce nebyl dispozici ani Růsek, takže moc variant ve hře dopředu jsme neměli,“ konstatoval Kozel.
Prvně v sezoně proto dostal šanci v základní sestavě mladý slovinský křídelník Malenšek, jenž do Jablonce dorazil na konci srpna. „Na to, že hrál poprvé, určitě nezklamal,“ tvrdil Kozel, jehož tým jde do reprezentační pauzy z 3. místa a po ní bude hostit Duklu.