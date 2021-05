Jablonecké kouzlo odčarovala Příbram. Nedovedu si to vysvětlit, láteří Rada

Od domácí porážky 0:3 se Slováckem, která se udála 24. února, drželi fotbalisté FK Jablonec v 1. lize parádní sérii jedenácti zápasů bez porážky, během níž vybojovali úctyhodných 29 bodů. Toto úspěšné tažení ale v sobotu senzačně utnula zachraňující se Příbram, na jejímž hřišti Jablonečtí v roli vysokého favorita překvapivě padli 0:1.



„Takový výpadek po předchozích výsledcích je nepřípustný, nedovedu si to vysvětlit, proč jsme takhle nesebevědomě odevzdali zápas. Dost mě to zklamalo. A doufám, že i samotné hráče. S výkonem nejsem spokojený, prohráli jsme zaslouženě, domácí byli bojovnější a hráli víc srdcem,“ láteřil jablonecký kouč Petr Rada po těsné prohře v Příbrami. Stadion Na Litavce není oblíbenou destinací Severočechů, protože tam prohráli i v minulé sezoně, a to dokonce 0:4.

Jabloneckým to sice v sobotním duelu herně drhlo, přesto si v první půli vytvořili tři velké šance, ale bez efektu. Nejprve pálil Považanec z úhlu jen do tyče, pak běžel po Doležalově přiťuknutí sám na bránu Kratochvíl, ale zpomalil a v tísni střelou po zemi gólmana Šimana nepřekonal, a dotřetice z otočky Pleštil těsně minul bránu.

Po změně stran to byl dlouho pouze boj mezi šestnáctkami bez příležitostí, ale třináct minut před koncem přece jen gólově udeřilo, a ti šťastní byli nečekaně Příbramští. Centr Pilíka z trestného kopu jemně tečoval hlavou nehlídaný Cmiljanovič, brankář Hanuš míč jen vyrazil před sebe, důrazný Mezera ho dorazil do sítě a oslavil vítězný gól.

Hosté mohli hned po rozehrání srovnat, ale Pilař po centru Smejkala nedokázal z metru překonat Šimana...

„Začátek zápasu jsme měli docela dobrý, ale postupem času se nám nedařila mezihra ani finální fáze, někdy jsme to nedotáhli do konce a pak dostaneme gól z takové hloupé standardky. Ale koledovali jsme si o to...,“ říkal zkroušeně záložník Jablonce Dominik Pleštil. „Nezvládli jsme to, ale přesný důvod asi neřeknu, protože ho sám nevím.“

Dvě kola před koncem ligy tak ztrácejí fotbalisté Jablonce z bronzové příčky na druhou Spartu, která včera v gólové divočině přestřílela Mladou Boleslav 5:4, tři body a mají s ní při stejné bilanci ze vzájemných zápasů výrazně horší skóre. Radovu družinu navíc čekají ještě těžké zápasy se suverénní Slavií doma a velmi dobře hrajícími Pardubicemi venku.

„Ztratit to druhé místo by pro nás byla rána, protože celou sezonu o něco bojujeme a předvádíme většinu jara super výkony... Nesmíme si ale tímhle jedním zápasem zkazit sezonu, teď si prostě musíme hlavy nastavit tak, že zapomeneme na Příbram, že stoprocentně musíme ta dvě poslední utkání vyhrát a pak doufat, že Sparta ještě klopýtne tak, jako my,“ přeje si Dominik Pleštil.