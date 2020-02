Jablonec vrátili Příbrami direkt, Fin Hämäläinen se uvedl gólově

Na konci srpna padli jablonečtí fotbalisté po nejhorším výkonu prvoligové sezony na hřišti Příbrami 0:4 a toužili jí tento debakl oplatit. To splnili do puntíku a v duelu na Střelnici nejslabšímu týmu nejvyšší soutěže čtyřgólový direkt vrátili.



Cesta za nakonec jasným vítězstvím se ale nerodila úplně snadno. Hosté chvílemi drželi střed pole, měli dost rohů, ovšem Jablonečtí se deset minut před koncem první půle prosadili, tím se zklidnili a zápas pak měli ve své režii. Klíčový první gól vsítil po rohu přesnou střelou pod břevno jablonecký odchovanec Kubista.

„Samozřejmě jsme měli ten ostudný výsledek z podzimu v hlavách a soustředili jsme se, abychom to domácí utkání zvládli. A že se to povedlo takovým jasným výsledkem, to je příjemný bonus navíc,“ pochvaloval si Vojtěch Kubista. „Před tím mým gólem tam vypadl odražený balon, snažil jsem se ho co nejlíp trefit a nakonec to vypadalo i docela hezky, takže mě to těší.“

V úvodu druhého poločasu po parádní akci po ose Považanec - Doležal skóroval do prázdné brány Sýkora a tentýž hráč po třech minutách dal opět gól do úplně odkryté svatyně, když využil obrovského příbramského kiksu v podání beka Pazdery a brankáře Kočího.

Čtyřgólovou výhru završil po půlminutovém pobytu na trávníku zblízka Fin Hämäläinen, jemuž nahrál další střídající fotbalista Pilík. V nastaveném čase mohli hosté dostat i pátý gól, ale nejlepší střelec Jablonce i ligy Doležal z penalty přestřelil...

Jablonečtí fotbalisté mají aktuálně na třetím místě dál tříbodové manko na druhou Plzeň a před čtvrtou Ostravou si drží náskok čtyř bodů. „Je příjemné, že máme trošku bodový odstup, ale je to za námi hodně našlapané, takže budeme dál pracovat s pokorou,“ velí Kubista.