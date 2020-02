Pondělní dohrávka: Jablonec touží vrátit Příbrami čtyřgólový debakl

Na první pohled snadný soupeř, ale zdání může klamat. Pro Jablonecké totiž není Příbram v posledních letech vůbec oblíbeným protivníkem. O tom navíc svědčí skutečnost, že v prvním vzájemném utkání v letošní prvoligové sezoně utrpěli na stadionu U Litavky na konci srpna ostudný debakl 0:4.

A aby toho nebylo málo, v úvodním duelu zimní přípravy ve skupině A na turnaji Tipsport liga v Praze-Horních Počernicích prohráli 1:3...

„Ještě nás to utkání v Příbrami trochu straší. Byl to asi nejhorší zápas za mou trenérskou kariéru, od první do poslední minuty to tam bylo špatné. Chci věřit tomu, že to byla jen výjimka a nebude se to opakovat,“ je přesvědčený jablonecký trenér Petr Rada.

„Určitě nám vše nepůjde podle přání hned od příchodu na hřiště, bude to chtít trpělivost jak od hráčů, tak od fanoušků. Rozhodně nečekám lehký zápas, jak by se mohlo zdát podle postavení v tabulce. Příbram bude nebezpečná, udělala spoustu nových hráčů a některé přípravné zápasy odehrála velmi dobře. Ale my potřebujeme ten první zápas odmakat a vyhrát,“ přeje si Rada.

Na rozdíl od loňského kalendářního roku se po houfných odchodech opor do bohatších, hlavně pražských klubů v kádru Jablonce v lednu a v únoru odehrála pouze jedna zásadní změna. Klíčový levonohý stoper Břečka zamířil do Turecka, jinak zůstal úspěšný tým pohromadě. Důležité pro Jablonecké bylo, že na hostování z pražské Slavie je v týmu dál produktivní krajní záložník Sýkora, jenž se na podzim blýskl pěti góly a šesti asistencemi.

Stínem jsou naopak zranění Matouška a Kratochvíla, ale oba by se mohli v nejbližších týdnech zapojit do hry.

Zatímco fotbalisté Jablonce vyhlížejí start v evropských pohárech, hosté z Příbrami mají opačné starosti - záchranu. Od výhry nad Jabloncem totiž 13 kol po sobě nevyhráli a přes zimu obměnili kádr.

„Hráči, kteří přišli a se kterými počítáme do základní sestavy, nejsou zatíženi minulostí. Mohu prozradit, že v základní sestavě bude čtyři až pět nových fotbalistů,“ řekl kouč Příbrami Roman Nádvorník.