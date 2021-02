Rada proti Jarolímovi. Fotbalisté Jablonce vyzvou Mladou Boleslav

Naposledy se Jablonečtí představili na svém stadionu 24. ledna. Tehdy porazili Příbram, ale po bitvě v husté chumelenici zůstal trávník zdevastovaný. Kvůli dalším přívalům sněhu se na něm před dvěma týdny nemohl odehrát ligový zápas se Slováckem ani o pár dní později pohár s Líšní.



Jablonec - Liberec Pátek 16.00 online

Fotbalisté Jablonce se pokusí odčinit předchozí dvě porážky a pojistit si 3. místo v neúplné prvoligové tabulce, hosté z nedaleké Mladé Boleslavi zase chtějí zlomit čekání na úvodní ligové vítězství po návratu trenéra Karla Jarolíma k týmu.



Domácí po vydařené sérii devíti ligových zápasů bez porážky v posledních dvou duelech venku dvakrát po sobě nebodovali a chtějí se vrátit na vítěznou vlnu. „Samozřejmě dvě porážky za sebou nás mrzí, hlavně ta poslední v Ostravě, kde jsme měli na to, abychom něco přivezli. Čekají nás teď dvě těžká utkání doma s Boleslaví a potom se Slováckem, která chceme zvládnout,“ uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

Dočká se trenér Karel Jarolím na mladoboleslavské lavičce na devátý pokus výhry?

Mladá Boleslav v osmi ligových zápasech po návratu trenéra Jarolíma nevyhrála a na vítězství čeká už deset kol. Venku v této sezoně získala jen dva body a je tam spolu s Opavou nejhorší. „Tak dlouhé čekání na výhru nepamatuji a už jsem z toho skoro frustrovaný. Už musíme začít bodovat naplno a to bez rozdílu, proti jakému soupeři nastoupíme. Při veškerém respektu k síle Jablonce,“ uvedl Karel Jarolím.



„Boleslav je sice v tabulce dole, ale kádr má silný a široký. Teď přišli kvalitní hráči, je tam nový zkušený trenér, který má své představy a vybírá si je podle svého. Je vidět, že ekonomika tam nehraje roli. V posledních zápasech sice neuhráli vítězství, ale měli řadu dobrých akcí. Je to těžký soupeř, ale my bychom se neměli bát nikoho,“ velí Rada, který stejně jako Jarolím v minulosti trénoval českou reprezentaci.

Parta jabloneckých trávníkářů se snažila udělat maximum, aby na dnešní souboj dostala trávník do co nejlepšího stavu. „Na tomhle terénu to bude obzvlášť náročné na kondici. Může to být boj, nemusí to být moc fotbalové, což je pro nás škoda, protože my chceme hrát kombinační fotbal. Uvidíme, jak to bude vypadat,“ dodal Petr Rada.