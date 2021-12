K Nise může na souboj Jablonce s Hradcem jen tisíc fanoušků

„Pro držitele permanentních vstupenek, kteří splňují aktuální podmínky prokazování bezinfekčnosti, se nic nemění. Vzhledem ke zkušenosti z minulých zápasů máme ověřené, že při současných pravidlech bude kapacita pro všechny permanentkáře dostačující,“ uvedl mluvčí klubu Tomáš Čarnogurský. Platí to i pro nově zakoupené „půlsezonní“ permanentky, které jsou právě v prodeji.

Liberecký klub vyzývá držitele permanentních vstupenek, kteří na utkání nemohou dorazit, aby poslali e-mail se svým místem (tribuna, sektor, řada, místo) na adresu fanousci@fcslovanliberec.cz.

„Díky tomu pak případně v den utkání budeme moct uvolnit do prodeje omezený počet vstupenek,“ vysvětlil Čarnogurský. Prodej by pak probíhal před utkáním pouze na hlavní pokladně stadionu s tím, že by každý permanentkář mohl přikoupit jednu další vstupenku.

Vstupenky pro hostující fanoušky vzhledem k omezené kapacitě a novému protokolu LFA v prodeji nebudou.