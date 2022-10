Jablonec hlásí posilu: na dva roky se mu upsal ghanský stoper Konda

Devátý klub prvoligové tabulky to oznámil na svém webu.

Konda přišel do Dynama v únoru na hostování z ghanského druholigového celku Asokwa Deportivo. V české nejvyšší soutěži zasáhl bývalý reprezentant do 20 let do čtyř utkání a v dubnu musel předčasně ukončit sezonu, neboť mu vypršela platnost krátkodobého víza.

V Jablonci už Konda několik dnů trénoval a čekalo se jen na vyřízení víza. Nyní je už plnohodnotným hráčem klubu.

„Trenér David Horejš pro mě byl více než otec od prvních dní, co jsme spolu pracovali. Jsme dobře propojeni a občas spolu komunikujeme německy. Opravdu mi hodně pomohl se zlepšit a vybral jsem si znovu práci s ním, protože věřím, že mě dokáže opět posunout výš,“ uvedl na klubovém webu Konda ke vztahu s trenérem, jenž se po minulé sezoně přesunul z jihu na sever Čech.