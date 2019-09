První výhra venku: fotbalistům Jablonce k ní stačila jedna střela

„To vítězství jsme vydolovali trošku šťastně, protože domácí nás v posledních dvaceti minutách zatlačili. Nějakou vyloženou šanci sice neměli, ale ty nákopy na Poznara nebo Wágnera byly nebezpečné. Zatáhli jsme se až moc a měl jsem z toho trochu strach,“ přiznal Petr Rada, kouč Jablonce.

„Hráči to ale odmakali, i ti ofenzivní hráči jako Jovovič nebo Sýkora nám v obranné práci hodně pomohli. Brankář Vlasta Hrubý dobře vybíhal, což nám taky vzadu usnadnilo práci. Zlín hrál dobrý fotbal, my jsme i kvůli výškové převaze domácích v konci hru víc podřídili defenzivě, protože pro nás to bylo hodně důležité vítězství venku, kde jsme v této sezoně předtím uhráli jen bod.“

Jabloneckou výhru zařídil Matoušek. V půlce prvního poločasu lehce oloupil o míč s rozehrávkou váhajícího Folprechta, pak mu pláchl do pokutového území a šťastnou střelou s pomocí teče bránícího stopera Buchty překonal gólmana Dostála, jenž šel brzy na zem.

„Měl jsem trochu štěstí, ale i takové góly padají. Celý zápas byl o štěstí,“ řekl ze Slavie hostující talent Jan Matoušek, který dal letos už svůj pátý gól a je nejlepším střelcem Jablonce. „Zlín byl jednoznačně lepší. Uhráli jsme to bojovností a tím, že jsme nic nevypustili. Možná zpočátku jsme domácí presovali a dostávali pod tlak, pak se ale rozehráli a začali jsme postupně ztrácet. Naštěstí nám tam padl gól. Jinak nevím, co by se dělo.“

Jablonečtí před týdnem poprvé v této sezoně na svém stadionu nebodovali naplno, když remizovali s Olomoucí 2:2. První výhra v tomto ročníku na hřišti soupeře proto přišla v pravý čas. „S tím jsme do Zlína jeli. S Olomoucí jsme byli lepší, ale nedokázali jsme to přetavit ve vítězství. Tady jsme byli horší, ale zase jsme vyhráli. Tři body bereme všemi deseti,“ uznal Matoušek.

V tomto týdnu se jablonečtí fotbalisté představí doma hned dvakrát. Už v úterý hostí v duelu 3. kola Českého poháru MOL Cupu od 16.30 druholigovou Zbrojovku Brno, v neděli přijede na Střelnici na šlágr 12. kola první ligy lídr soutěže a úřadující mistr Slavia Praha.