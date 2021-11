Zase jen remíza. Jablonecká série bez výhry neskončila ani ve Zlíně

Hostující brankář Hanuš měl svůj nejzářivější moment ve 25. minutě, kdy po rohu třemi zásahy během tří vteřin v krkolomných pozicích na čáře míč do sítě nepustil. Zlínský gólman Rakovan se zase nejvíce blýskl po hodině hry: po hlavičce Pilaře do břevna vykopl zázračně nohou balon po Doležalově dorážce zblízka.

„Stačilo to už jen dorazit, po chvíli pak trefil Pilař tyčku, ale neodrazí se to za čáru, ale těsně před ní ven... Prostě to nelepí, není nám teď souzeno,“ říkal nevesele trenér Jablonce Petr Rada.



„Gólmani se dneska překonávali, kdo udělá zajímavější zákrok,“ popsal trefně domácí kouč Jan Jelínek.

Ligové trápení fotbalistů Jablonce tak nekončí. Jejich série bez výhry trvá už sedm kol, se sedmi nerozhodnými výsledky ze čtrnácti utkání jsou remízovým králem soutěže a do reprezentační pauzy jdou až z 12. místa. Zápasové volno ale mít nebudou, tento čtvrtek totiž na Střelnici hostí v osmifinále domácího poháru druholigový Varnsdorf.