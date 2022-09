Fotbalisté Jablonce jdou ke dnu. Výsledkově, ale také psychicky

Fotbalisté Jablonce jako jediní v nejvyšší soutěži v sedmi kolech dosud nezvítězili a se čtyřmi body za čtyři remízy se krčí na 15. místě.

Vrcholem zmaru byl sobotní duel v Teplicích. Horejšova parta sice vedla 2:1, ale po tříminutovém defenzivním zkratu ve druhé půli odjela poražena 2:3. A navíc zdecimovaný tým dohrával stejně jako v úterý doma proti Spartě jen v devíti.

„Odjíždíme jako spráskaní psi. Stydím se za to. Vždycky jsem svoje mužstvo nabádal, aby hrálo čistě, koncentrovaně, to je trend. Máme nejvíc červených karet a přitom nevyhráváme osobní souboje, to mě fascinuje. Je to obrovská nekázeň, to mě mrzí, ale jde to i za námi,“ podotkl zdrcený kouč David Horejš po nepovedené bitvě v Teplicích.

Z frustrace a nepohody vyplynula obě vyloučení i následný Jovovičův exces. První červenou dostal Malínský, jenž byl na trávníku šest minut, když nešetrně a zbytečně zajel do gólmana Muchy, který už měl míč v držení. Druhou vyfasoval černohorský „čertík“ Jovovič po druhé žluté za faul. A jeho reakce? Strhl si z ruky kapitánskou pásku, tu obdržel od střídajícího Hübschmana, a mrštil s ní k nohám sudího, což mu u disciplinárky rozhodně nepřidá...

Atmosféra v týmu by asi byla jiná, kdyby fotbalisté Jablonce dokázali aspoň jednou uhájit vedení – jednogólový náskok totiž měli ve čtyřech zápasech ze sedmi. „Je to nervozita z toho, že bychom to už mohli zvládnout. Chceme jít za vítězstvím a jakoby nám to svazuje nohy. Nedáme si balon, házíme vinu na druhého,“ popsal stoper Jakub Martinec.

Další pokus budou mít v neděli, kdy ve veledůležitém utkání hostí Hradec Králové. Pokud už nepřijde kýžená výhra, nechá klubový boss Miroslav Pelta Davida Horejše na jablonecké lavičce?