V Krulichovi je velký potenciál, říká o mladíkovi jablonecký trenér Látal

„Hráče jsme o přestávce upozorňovali, že musí být koncentrovaní, hlavně prvních patnáct minut, a ať hru trošku zjednoduší a v rozehrávce neudělají nějaké chyby, protože Viktorka nás presovala. No, a my nastoupíme a z nakopnutého míče hned dostaneme branku...,“ zlobil se Radoslav Látal, trenér Jablonce. „Byla tam obrovská chyba, když si stoper přeběhl z levé strany na pravou. Hráči si to prostě musí na hřišti ukočírovat, hlavně ty začátky.“

I přes porážku má ale Látal dobrý pocit z herního posunu týmu: „Myslím, že mužstvo jde nahoru, v posledních dvou zápasech jsme předvedli dobré výkony a naše hra už má nějaké parametry, do kterých se chceme dostat. A když na to navážeme, tak ty body přijdou. Nesmíme ale dělat chyby jako při tom třetím gólu. Takový nesmíme dostat, to hráčům budu určitě vyčítat.“

Jablonecký útočník Matouš Krulich (zády) slaví s Milošem Kratochvílem svůj gól proti Slovácku.

V úvodních devíti ligových kolech dali Jablonečtí jen šest gólů, zato v uplynulých dvou zápasech čtyři. Zdá se, že trenérský štáb konečně našel ideální složení útoku. Proti Slovácku spolu prvně nastoupili Chramosta s Krulichem, oba hned dali branku a nyní v Plzni tito forvardi opět skórovali. Zatímco od zkušeného Jana Chramosty se góly čekají, teprve 18letý Matouš Krulich svými dvěma trefami hodně překvapil.

„Po brance Slovácku si začal ohromně věřit, je ambiciózní, na trénincích pracuje velmi dobře, chce se učit a zlepšovat. Je typem útočníka, který dobře presuje, je silový, umí se dostat do šance, ale je pořád ještě hodně mladý a jeho výkonnost asi bude kolísat,“ řekl kouč Látal o Krulichovi. „Každopádně má před sebou velkou budoucnost a je v něm velký potenciál jak pro Jablonec, tak i pro ostatní kluby.“

Jablonečtí fotbalisté v tabulce znovu klesli až na 14. místo, v reprezentační přestávce se budou chystat na důležité domácí utkání s Bohemians a také doléčovat hráče. Po zápase v Plzni mají zdravotní problémy Drchal a Hurtado, už z dřívějška jsou na marodce Pleštil, Černák i oba Součkové.