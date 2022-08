Trenér Horejš: Kdybychom nebyli celý zápas v deseti, tak jsme na Slavii měli

Hned ve 3. minutě neproměnil velkou šanci Jovovič, o tři minuty později zahrál při úniku Usora pravý bek Surzyn rukou, dostal červenou kartu a právě Usor z nařízeného trestného kopu poslal Slavii do vedení. Hororový start pro jablonecké fotbalisty, navíc proti jasnému favoritovi.

Jenže bojovná družina kouče Horejše se nevzdala, sice čelila tlaku Pražanů, ale na hranici sebeobětování i díky zákrokům brankáře Hanuše odolávala statečně a neustále hrozila také směrem dopředu.

„Mužstvo musím obrovsky pochválit, kluci nechali na hřišti všechno, Slavii jsme vzdorovali i v deseti a při troše štěstí jsme mohli v závěru i vyrovnat,“ řekl trenér Jablonce David Horejš. „Se Slavií jsme si to chtěli rozdat, bohužel ta červená karta to celé zhatila. Po vyloučení jsme nedali do sestavy dalšího obránce, protože hrajeme vždy na vítězství a ani v deseti jsme nechtěli jen zalézt.“

O jednoho muže v poli silnější slávisté ve druhé půli vedli dvakrát o dva góly po smolném „vlastenci“ Hanuše po nešťastné teči spoluhráče Šulce a trefě Traorého zblízka. Ale nádherný gól Polidara z trestného kopu a poté i Chramostova šikovná teč Šulcovy střely dotáhly pokaždé Jablonecké na jednobrankové manko a domácí stále živili naději aspoň na bod, který se po vyloučení zdál utopií.

„Strašně moc si cením, že jsme vždy dokázali po inkasovaném gólu ještě vstát a vrátit se do zápasu,“ ocenil Horejš. „Utkání stálo naše hráče hodně sil a mrzí mě, že nebyli odměněni aspoň bodem.“

Pražané v nastaveném čase už proto neriskovali a jen drželi balon u rohového praporku, aby uhájili hubený náskok. To se jim sice podařilo, ale v posledních vteřinách jim pořádně zatrnulo. Míče se přece jen zmocnil Kratochvíl, všiml si, že gólman Mandous je daleko před pokutovým územím, a ještě z vlastní poloviny zhruba z šedesáti metrů ho napálil na bránu. Balon se snášel za bezmocného Mandouse, ale prolétl necelý metr vedle levé tyče...

„Škoda, to by byl bonbonek za tím krásným zápasem,“ litoval David Horejš, jehož celek tak má na kontě po třech kolech pouze jediný bod. „V tom zápase byly věci, na kterých se dá stavět, a takový zápas nás prostě musí posunout dál. Náš výkon gradoval a kdybychom nebyli celý zápas v deseti, tak jsme na Slavii určitě měli.“