Jednoznačně velká úleva, radoval se po vítězně trefě jablonecký Chramosta

Jablonec díky jeho trefě oslavil teprve druhý tříbodový triumf v sezoně a posunul se z 15. na 14. místo. „No, už bylo fakt načase zase vyhrát. Je to jednoznačně velká úleva i proto, že zvenku moc bodů nevozíme a máme se teď od čeho odrazit,“ liboval si před kamerami O2TV Sport 33letý forvard Jan Chramosta.

Herní převahu měli sice Ostravští, ale defenziva hostů v čele s gólmanem Hanušem pracovala precizně. Severočeši dovolili Baníku jen střely z dálky, sami naopak hrozili z brejků a měli několik vyložených šancí. Ujala se ale až ta z 84. minuty.

Po Houskově tečované střele doplul míč na malé vápno, kde číhal volný Chramosta a ten se v těchto situacích zpravidla nemýlí. „Byl jsem tam, kde jsem měl být, to je práce útočníka. Zachoval jsem klid, dobře jsem si míč jedním dotekem zpracoval a dal to podél gólmana,“ popsal ostřílený forvard.

Pro Chramostu to byl ve 333. utkání v nejvyšší soutěži jubilejní gól číslo 90 a nenápadně se blíží do prestižního stovkového Klubu ligových kanonýrů. „Zatím o tom moc nepřemýšlím, protože je to ještě docela dlouhá cesta přede mnou. Nejdůležitější je, že nám ten gól pomohl k důležitým třem bodům,“ tvrdil Chramosta.