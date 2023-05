Fotbalisté Jablonce znovu neudrželi vedení, série bez výhry trvá

„Samozřejmě jsme konečně doma chtěli tři body, ale musíme brát i ten jeden, protože proti nám stál tým, který má opravdu velkou kvalitu a aktuální formu,“ uvedl kouč Jablonce David Horejš.

V tabulce skupiny o záchranu sice jeho svěřenci klesli na 13. místo za Teplice, ale paradoxně se jejich pozice v boji o udržení vylepšila. Získali jistotu, že neskončí poslední a na barážové příčky, na nichž sídlí Brno a Pardubice, mají tři kola před koncem šestibodový náskok.

V případě rovnosti bodů by navíc díky lepšímu umístění po základní části obsadili na konci vyšší příčku než soupeři.

Jablonečtí se proti Baníku dostali do vedení v závěru prvního poločasu. Gólman Letáček nešikovně fauloval Černáka a penaltu suverénně proměnil střelou do středu brány pod břevno Chramosta, jenž vstřelil už patnáctý gól a opět vylepšil svoji nejpovedenější sezonu v kariéře.

„Celou kariéru chci kopnout penaltu doprostřed, ale nakonec jsem to vždycky dal na jistotu do strany. Ale dneska už jsem na ni šel s tím, že to doprostřed fakt dám, vyšlo to a z mého pohledu to vypadalo docela jednoduše. Škoda, že gól nevedl ke třem bodům, ale když si ten zápas promítnu, tak remíza asi odpovídá průběhu,“ mínil Jan Chramosta.

Brzy po změně stran se po sérii jabloneckých chyb a centru Plavšiče dostal k míči v pokutovém území volný Cadu a zblízka srovnal skóre. „Zase laciná branka,“ zlobil se kouč Horejš.

V neděli hostí Jablonečtí v důležité domácí bitvě Brno a v případě už dlouho očekávané výhry se definitivně vyhnou ošidné baráži.