Gól Pilaře? Pěkná akce a pak výskok jako Kane, radoval se trenér Rada

Napínavé drama plné šancí a výborných zákroků brankářů rozhodl až závěr. V 88. minutě načechral z brankové čáry míč na zadní tyč výtečně hrající Pleštil, zkušený Pilař byl ve vzduchu dřív než marně bránící Ndefe, hlavou nekompromisně poslal míč do sítě a fotbalistům Jablonce zařídil na startu ligy důležitý tříbodový triumf.

Pilař přitom patří se 171 centimetry k nejmenším hráčům v soutěži. „Byl to krásný centr od Dominika Pleštila a já říkám pořád, že to někdy není o výšce, ale o timingu. To se mi teď povedlo, byl jsem v pravý čas na místě, kde bylo potřeba. Vyskočil jsem dřív, zůstal jsem ve vzduchu a pro obránce to už bylo těžké, protože jsem trefil míč v té největší výšce. Byl to strašně důležitý gól,“ pochvaloval si 32letý Václav Pilař, jenž přišel na hřiště v 73. minutě místo Malínského.



„Pěkná akce a pak výskok jako Kane,“ glosoval s úsměvem vítězný gól jablonecký kouč Petr Rada. „Venca má abnormálně vysoký výskok. Ani při své nižší výšce neprohraje hlavu ve vápně a ten gól, co teď dal, není náhoda. Několik takových už za nás dal. Celý den jsem se rozmýšlel, jestli ho dát od začátku, ale šel tam až v závěru a jsem rád, že se střídání povedlo.“

Do utkání vlétl lépe Baník dvěma velkými šancemi Almásiho a nebezpečnou střelou de Azeveda, ale brankář Hanuš byl jistý. Domácí kontrovali gólovými možnostmi Kratochvíla, nejprve poslal míč na břevno, pak jeho ránu výborně vyrazil brankář Laštůvka.

Atraktivní podívaná pokračovala i po změně stran a přišly klíčové momenty duelu. Nejprve Malínského ránu stěží vyrazil Laštůvka, po chvíli jablonecký Martinec trefil po obranném skluzu tyč vlastní brány a následně se radovali hosté po gólu Almásiho. Jenže slavili jen pár okamžiků, protože sudí Pechanec ho po konzultaci s videorozhodčím a zkoumání situace u monitoru kvůli ofsajdu správně neuznal - Kaloč byl při centru v ofsajdovém postavení a pak bránil ve hře domácímu stoperu Martincovi.



Poté výrazně zasáhl do děje utkání jablonecký gólman Hanuš, jenž zneškodnil tři gólové pokusy Lischky, Sora i Klímy, a v závěru udeřil Pilař.



„Hanuš navázal na dobré výkony z minulé sezony a podržel nás. Stejně jako Baník několikrát podržel Laštůvka,“ řekl Rada, jehož tým si vypracoval 16 rohů. „Na první kolo to bylo velmi dobré a kvalitní utkání. Baník řadím do první šestky, dobře doplnil tým a přijel sebevědomě. Pro nás bylo důležité, že jsme hráli až do konce a myslím, že vyhrál šťastnější tým. Tak to je, když dáte gól dvě minuty před koncem. Pro nás to jsou důležité tři body,“ tvrdil Petr Rada, který proti Baníku odkoučoval už své 413. utkání v samostatné české lize a v počtu zápasů na trenérské lavičce se tak na 1. místě srovnal s Petrem Uličným.

„Z toho, že z takového zápasu nemáme minimálně bod, jsme hodně zklamaní,“ smutnil ostravský trenér Ondřej Smetana. „Mohli jsme jít do vedení, aspoň jednu z těch šancí musíme proměnit. A místo toho dostaneme dvě minuty před koncem gól ze situace, kterou bychom měli pohlídat. O to víc to mrzí. Ale Jablonec hrál dobře a hlavně v prvním poločase byl lepší.“

Jablonečtí hrají v příštím kole v Mladé Boleslavi a pak už je čeká první duel 3. předkola Evropské ligy proti Celtiku, nebo Midtjyllandu.