Jablonecký fotbalový zmar: zranění, červená karta, vysoká porážka

„Jsme zklamaní. Po výhře nad Budějovicemi jsme sem jeli s určitým cílem, který jsme nesplnili, což bylo zapříčiněné i tou červenou kartou. Měli jsme jen pár náznaků ke vstřelení gólu, byl to od nás špatný výkon,“ zhodnotil obránce Michal Surzyn.

Na jabloneckém soužení se výrazně podepsaly tři momenty v první půli. Už brzy po výkopu se po zdánlivě nevinném souboji s Chvátalem nepříjemně zranil jeden z klíčových mužů hostů Polidar a následně byl s vykloubeným levým ramenem odnesen na nosítkách. Po půlhodině přišla druhá rána - domácí se po rychlé akci dostali do vedení.

A třetí úder? Ve 40. minutě Jablonecké zbytečně oslabil Sejk. Mladý útočník šel nesmyslně ostře podrážkami napřed do Růska a i když ho - naštěstí -netrefil naplno, dostal po zásluze červenou kartu. Pro Severočechy to bylo v první polovině základní části ligy už šesté vyloučení...

„Od samého začátku se pro nás zápas nevyvíjel dobře a pak přišlo to, co rozhodlo utkání. Obrovská nedisciplinovanost Sejka. To se nemůže stávat!“ zlobil se kouč poražených David Horejš.

Olomoučtí po změně stran přesilovku bez potíží zvládli a přidali další dvě gólové trefy. Jablonec klesl zpět na 13. místo a v sobotu zakončí podzim domácím malým derby s Mladou Boleslaví.