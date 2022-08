Jablonecký trenér Horejš po remíze v Boleslavi: Jsem spokojený hlavně s výkonem

„Jsem spokojený hlavně s výkonem, který byl úplně odlišný než proti Bohemce,“ řekl David Horejš.

Jeho svěřenci šli bleskově do vedení díky letním posilám, když Sejk ze strany pohotově dorazil do sítě míč vyražený brankářem po střele Šulce. Domácí srovnali z penalty za faul Surzyna, kterou proměnil Matějovský. Pak se ve 34. minutě předvedl Jovovič, jenž se v létě do Jablonce vrátil po roce: z ostrého úhlu šikovně prostřelil špatně postaveného gólmana Polačka a poslal svůj tým do vedení 2:1.

Václav Sejk z Jablonce se trefil v zápase proti Mladé Boleslavi.

V úvodu druhé půle selhal v tutové šanci Sejk, hosté pak přesto drželi dlouho naději na zisk tří bodů, ale jen do 78. minuty, v níž srovnal prudkou křížnou střelou přesně k tyči Mareček. Poté se ještě oba týmy mohly radovat z výhry. Z dálky krásně napřáhl jablonecký Považanec a Polaček měl co dělat, aby míč vytáhl nad břevno. Následně zažili hosté krizové momenty, ale Hanuš jim bod zachránil – zneškodnil ránu Skaláka k tyči, včas vyběhl proti volnému Škodovi a v posledních vteřinách vyrazil míč po nebezpečné střele Karafiáta z trestného kopu.

„Kdyby dal Sejk na začátku druhé půle velkou šanci, tak jsme zápas zlomili na svou stranu. Nás v závěru naopak podržel gólman, takže remíza je spravedlivá. Před týdnem nás porazil vlastní strach, který tam dnes nebyl. Už jsme potřebovali nějaký výsledek. Kluci v tréninku dřou, pracujeme na naší hře, ale potřebujeme to přenést i do utkání. To se dnes dařilo,“ uvedl kouč Horejš.

Tento týden se fotbalisté Jablonce budou chystat na nedělní domácí šlágr proti pražské Slavii.