Chyběl nám pohyb, sebevědomí, odvaha dopředu, vypočítával trenér Rada

„Chyběl nám hlavně pohyb, větší sebevědomí, odvaha dopředu a zaslouženě jsme prohráli,“ uvedl jablonecký kouč Petr Rada. „Před Celtikem je to nepříjemné, ale čeká nás jiná soutěž, jiný soupeř. Na tohle musíme zapomenout, věřím, že hráči se dokážou na Celtic zkoncentrovat a předvedou zcela jiný výkon.“

Zápas se se možná mohl vyvíjet jinak, ale v 6. minutě Doležalovu pohotovou střelu k tyči báječně vyrazil boleslavský gólman Šeda na roh. A pak už se začaly valit útoky na jabloneckou bránu.

Ewerton vyškolil v rohu pokutového území Štěpánka, zpětnou přihrávkou našel volného Filu, jenž umístil balon přesně. Štěpánek po chvíli korunoval svůj černý den, když mizerně vyslal míč „nikomu“ před vlastní vápno, kde číhal zkušený boleslavský Škoda, jenž obešel gólmana Hanuše a skóroval do prázdné brány. Běžela 14. minuta...

„Rozhodla první čtvrthodina. Doležal měl šanci a pak přišly dvě tvrdé rány. Blbě jsme reagovali, nedostupovali, měli špatné postavení, moc jsme se stahovali a sami se dostávali pod tlak. Boleslav nás dobře atakovala,“ zhodnotil Rada, jehož svěřenci i nadále v první půli čelili velkým šancím. „Hlavně z prvního poločasu jsem zklamaný, hráli jsme moc ustrašeně a nenavázali na vítězný zápas s Ostravou.“



Do druhé půle přece jen vstoupili Jablonečtí aktivněji, vypracovali si nadějné příležitosti, ale ty čisté gólové měli opět na druhé straně čilejší hráči Boleslavi. Hosty několikrát podržel brankář Hanuš, ale na prudkou hlavičku nehlídaného kanonýra Škody po rohu deset minut před koncem neměl nárok - 3:0.



„Od té patnácté minuty už to pro nás bylo takové utrpení. Ve druhé půli jsme se ještě chtěli dostat do hry nějakým rychlým kontaktním gólem, jenže postupně už to byla jen křeč a třetí gól nás zlomil úplně,“ řekl jablonecký bek Jan Krob.

Ode pondělí už se ale fotbalisté Jablonce chystají na atraktivní bitvu: ve čtvrtek od 17.45 hostí v prvním utkání 3. předkola Evropské ligy slavný Celtic Glasgow, který na úvod skotské ligy padl v sobotu na hřišti Hearts 1:2.